İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2618
  • EURO
    33,0174
  • ALTIN
    1961.31
  • BIST100
    8090.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fed, Silikon Vadisi Bankasının iflası sonrası oluşturulan kredi programını sonlandıracak
Ekonomi

Fed, Silikon Vadisi Bankasının iflası sonrası oluşturulan kredi programını sonlandıracak

ABD Merkez Bankası (Fed), Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflasının ardından bankalara destek olmak için oluşturulan kredi programını 11 Mart'ta sonlandırılacağını duyurdu.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 06:59 - Güncelleme:
Fed, Silikon Vadisi Bankasının iflası sonrası oluşturulan kredi programını sonlandıracak
ABONE OL

Fed'den yapılan açıklamada, Banka Vadeli Finansman Programı'nın (BTFP) yeni kredi vermeyi durduracağı bildirildi.

Programın planlandığı gibi 11 Mart'ta sona erdirileceği belirtilen açıklamada, program kapsamında söz konusu tarihe kadar kredi sağlanmaya devam edileceği aktarıldı.

Açıklamada, programın geçen yıl bankacılık sisteminin istikrarını sağlamaya ve ekonomiye destek vermeye yardımcı olduğu anımsatıldı.

Fed'in açıklamasında, belirtilen tarihten sonra bankalar ve diğer mevduat kuruluşlarının likidite ihtiyaçlarını karşılamak için iskonto penceresine erişime devam edeceği ifade edildi.

ABD'de riskli krediler nedeniyle ortaya çıkan ciddi zararlar sonucunda geçen yıl mart ayında önemli bazı bankalar iflas noktasına gelmişti.

Toplam 209 milyar dolarlık varlıkla ABD'nin 16'ncı büyük bankası konumundaki Silikon Vadisi Bankasının 10 Mart'taki iflasını Signature Bank ile First Republic Bankın yaşadığı sıkıntılar takip etmişti.

Yüksek enflasyon karşısında faiz artışlarının devam ettiği ve resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde gelen banka iflasları, küresel piyasalardaki kaygıları artırmıştı.

Söz konusu iflaslar üzerine Fed, 12 Mart'ta uygun mevduat kurumlarına borç vermeyi kolaylaştırmak amacıyla Banka Vadeli Finansman Programı'nı (BTFP) başlatmıştı.

  • ABD Merkez Bankası
  • Silikon Vadisi Bankası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.