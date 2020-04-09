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Ekonomi

Fed'den ''salgının etkisi geçene kadar sıfır faiz'' sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed), Kovid-19 salgınının ekonomideki etkisi geçene kadar faiz oranlarının 'sıfır' düzeyinde tutulacağı sinyalini verdi.

DHA09 Nisan 2020 Perşembe 09:18 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 09:19
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Fedederal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarına göre, Ekonomide önümüzdeki aylarda sert düşüş bekledikleyen Fed politika yapıcıları, Kovid-19 salgını ivme kaybetmeye başlayınca yavaş toparlanma öngörüyor.

Tutanaklarda, "Para politikasıyla ilgili olarak katılımcılar, ekonominin son olayları atlattığından ve komitenin istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başarma doğrultusunda rayına oturduğuna emin olana kadar, faiz oranının yüzde 0.0-0.25 aralığında kalmasının uygun olacağı kanısına vardılar" denildi.

FOMC'nin 2 ve 15 Mart'ta düzenlenen toplantılarına ilişkin tutanaklar açıklandı. Fed bu toplantılarda, faiz oranlarını sıfıra yakın tutarken, tahvil alımlarını sürdürdü ve finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için bir dizi program hazırladı. Buna ek olarak, ABD Kongresi de hane halklarına nakit ve işletmelere hibe ve kredi sağlamak için 2.3 trilyon dolarlık kurtarma paketini onayladı.

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