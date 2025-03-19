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Ekonomi

Fed'in faiz kararı belli oldu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu

AA19 Mart 2025 Çarşamba 21:04 - Güncelleme:
Fed'in faiz kararı belli oldu
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Fed'den yapılan açıklamada, para politikası kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi.

Christopher Waller'ın politika faizinin sabit tutulmasını desteklediği ancak menkul kıymet varlıklarındaki mevcut azaltma hızının sürdürülmesini tercih ettiği aktarıldı.

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

FAİZ İNDİRİMLERİNE OCAK AYINDA ARA VERMİŞTİ

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.

Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak şubatta yıllık bazda yüzde 2,8 olarak kaydedilmişti.

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