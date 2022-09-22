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Ekonomi

FED'in faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? 22 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ABD Merkez Bankası (FED) Eylül ayı Faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini 75 baz puan artırdı. Karar sonrası piyasalarda ani değişimler meydana geldi. Küresel çapta dolar yükselirken Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatı bir anda yükseldi.Peki FED'in faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? İşte 22 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları

22 Eylül 2022 Perşembe 11:54 - Güncelleme:
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Altın fiyatları son dakika: Amerikan merkez bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Yatırımcıların merakla beklediği karar sonrası altın fiyatlarında hareketlenme yaşandı. FED'in faiz arttırımına gitmesi piyasaları etkiledi. Altın fiyatları hızla yükseldi. Peki gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç TL? 22 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın fiyatları ve piyasalarda son durum

ONS altın, geçtiğimiz hafta son zamanların en düşük seviyesini görmüştü. Dün akşam açıklanan FED faiz kararı sonrasında altın fiyatları yükseldi. Gram altın 988 lirayı gördü. Peki çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte serbest piyasada altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün 988, 29 liradan alınıyor, 988,45 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.600 liradan alınıyor, 1.627 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.528,88 liradan alınırken, 6.647,97 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.674,32 liradan alınıyor, 1.674,71 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.529,83 liradan alınıyor, 6.647,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.201,72 liradan alınıyor, 3.256,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Alış: 6,381.0295 TL

Satış: 6,484.8142 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 898,29 liradan alınıyor, 929,64 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ!

FED'in faiz kararı sonrası kurum tarafından yapılan açıklamada, faiz artışlarının devam edeceği yönündeki sinyaller piyasaları etkiledi.

Altın fiyatları FED başkanının açıklamaları sonrası güçlenen dolara paralel olarak artışa geçti.

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikaları resesyona yol açıyor. Resesyon ise altını destekliyor.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, faiz artışlarının boyutunun önümüzdeki süreçte gelecek olan verilere bağlı olacağını, daha yüksek faiz artışlarına gidilebileceğini açıkladı.

Karar sonrasında Brent petrolün varil fiyatı da dalgalandı. Önce 89 dolara gerileyen petrol, tekrar 91 dolara yükseldi.

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