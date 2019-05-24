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Fed/Kaplan: Faizde sonraki adımın yönü belirsiz

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, artan ticari gerilimler ve biriken enflasyonist baskı nedeniyle, bir belirsizlik oluştuğunu ve 'faizlerde sonraki adımın yönünün belirsiz' olduğunu söyledi.

  • DHA
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The Wall Street Journal'ın haberine göre Kaplan, istihdam piyasasında sıkılaşmaşya bağlı olarak enflasyonist baskıların "yoğunlaşmakta" olduğuna dikkat çekti.
 
"Bu aşamada faizlerde bir sonraki adımın yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü olacağını bilmiyorum" diyen Kaplan'a göre, mevcut gelişmelerin ABD'de faiz oranlarında bir sonraki hareketin yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü olacağını bilmeyi zorlaştırdığını söyledi ve ekledi:
 
"Ticari gerilimlerin nasıl gelişeceğini çok dikkatli şekilde izliyorum. ABD-Çin ticari ilişileri konusunda belirsizliklerin büyümeyi yavaşlatacağından endişe ediyorum. Ancak bunu bilmek için çok erken."
 
Kaplan, Fed'in bekle-ve-gör politikasına da uygun olarak, "Sanırım sabırlı olmak bizim için daha iyi olacak" diye ekledi.

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