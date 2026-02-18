İSTANBUL 10°C / 3°C
  Fenomenlere soğuk duş! Hediyeler pahalıya patlayacak
Fenomenlere soğuk duş! Hediyeler pahalıya patlayacak

Fenomenler için kazanç dönemi artık değişiyor. PR hediyeleri ve mekan tanıtımında yenen yemekler için yüzde 15 vergi kesintisi uygulanacak.

AKŞAM Gazetesi18 Şubat 2026 Çarşamba 08:29 - Güncelleme:
Maliye ile Ticaret bakanlıkları, lokanta ve ürün tanıtımı yapan sosyal medyacıların kulağını çekti. Artık yiyip içtiklerinin, bedava ürünlerin de vergisini ödeyecekler.

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle influencer'lara verilen 'sorumlu sosyal medya etkileyicileri eğitimi' programının dördüncüsü gerçekleşti. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın İstanbul'daki hizmet binasında yapılan ve tüm gün süren programa, sosyal medya hesaplarında 100 bin ve üstü takipçisi olan içerik üreticileri katıldı. Programda sosyal medyada etik ve yasal düzenlemelere kadar pek çok konuda eğitim verildi. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Eğitimde yeni alınan kararlar ele alınırken düzenlemeyle içerik üreticileri markalar tarafından gelen PR hediyeleri ve mekan tanıtımında yedikleri yemeğin vergisini ödeyeceği öğrenildi.

YASAK REKLAMA YAPTIRIM

İçerik üreticileri markalardan gelen hediye veya tanıtım adı altındaki mekanlarda yenilen yemeği istisna belgeli olan hesabına ücretini yatıracak ve yüzde 15'i vergi olarak kesilecek. Programda, ayrıca Ticaret Bakanlığı "Dijital Ortamda Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Influcer'lara sosyal medya mecralarının yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerinin tanıtımında bir araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla yeni yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

