5 Kasım 2025 Çarşamba
Ekonomi

Fernas'ın projesi % 10 indirimle satışa çıktı

Konutta canlanmayla birlikte, indirimli satışlar da başladı. Ankara İncek'te yapımı tamamlanan Zantowers, yüzde 10 indirimle satışa çıktı.

5 Kasım 2025 Çarşamba 09:27
Fernas Şirketler Grubu'nun Ankara İncek'te inşa ettiği Zantowers İncek Taşpınar'ın lansmanını önceki gece Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirdi. 13 bin 695 metrekarelik alanda iki blok halinde yükselen projede, toplam 238 konut yer alıyor. 1+1, 2+1, 3,5+1 ve pentahouse çok sayıda daire tipinin yer aldığı projenin lansmanı iş dünyasının tanınan isimleri yoğun ilgi gösterdi. Tiyatrocu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler de bir gösteri yaptı.

DEPREME DAYANIKLI

Lansman töreninde konuşan Fernas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Zeynel Abidin Nasıroğlu, "İnsan hayatta yaptığı hiçbir şeyden pişman olmamalı" diyerek yaptıkları işe olan güvenlerini ifade etti. Nasıroğlu, "Bir insanın ulaşabileceği en büyük zenginlik; para, servet ya da şöhret değil, böylesine güzel bir birliktelik ortamına sahip olabilmek. Hayatımın en anlamlı anlarından biri olan şu ana binlerce kez şükür ediyorum" dedi. Gecede satışların bir ay boyunca yüzde 10 indirimli olacağı duyuruldu. Toplantıda, binaların modern mühendislik ilkeleriyle depreme dayanaklılığı vurgusu dikkat çekti. Yüksek kalite standartlarında projelendirilen Zantowers, radye temelli olduğu kadar, kirişli plak döşeme yöntemiyle yapıldığı anlatıldı.

Fernas Şirketler Grubu yöneticileri Zantowers İncek projesini tanıttı.

YERDEN ISITMA SİSTEMİYLE YAPILIYOR

Zantowers, tasarımı kadar malzeme kalitesiyle de öne çıkıyor. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre binalarda en az C25 dayanım sınıfı beton kullanılırken, Zantowers projesinde ise bu oran C35/45 beton kullanıldı. Ayrıca binalarda B500C nervürlü demir kullanıldığı belirtildi. Projede dikkat çeken bir başka özellik ise ısıtma şeklinde oldu. Zantowers'ta termostatlı yerden ısıtma kullanıldı.

