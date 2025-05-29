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Ekonomi

Fetih yıl dönümünde enerji zaferi... İstanbul Boğazı'nda Osman Gazi heyecanı

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin, İstanbul Boğazı'ndan geçişi 11 saat sürecek. Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak platform, görevine 1 yıl içinde başlayacak. Osman Gazi'nin 20 yıllık görev süresiyle Karadeniz'de yeni bir enerji dönemi başlayacak. İşte detaylar...

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 11:37 - Güncelleme:
Fetih yıl dönümünde enerji zaferi... İstanbul Boğazı'nda Osman Gazi heyecanı
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Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçecek.

Ahırkapı Demir Sahası'ndan saat 11.00'de hareket edecek platformun, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'nın önünde olması planlanıyor.

Platform, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak.

Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek Osman Gazi'nin 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.

- OSMAN GAZİ'NİN GÖREVİ 2026'DA BAŞLAYACAK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracak platform, buradaki 20 yıllık görevine 1 yıl sonra başlayacak.

Platformun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platformun 140 kişilik personel kapasitesi bulunuyor.

Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak. Platformda işlenen doğal gaz, bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.

Gelecek yılın ortasında görev yapmaya başlayacak yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.

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