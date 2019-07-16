FETÖ’nün gerçek yüzü tüm dünyaya anlatılacak
Türk iş dünyası, yabancı misyon temsilcileri ve ticaret müşavirleri 15 Temmuz’u anma programında buluştu. ‘The Network’ belgeselinin gösteriminin yapıldığı anma töreninde Ticaret Bakanı Pekcan “FETÖ’nün gerçek yüzünü tüm dünyaya anlatalım” çağrısı yaptı.
Türk İş dünyası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen, ‘15 Temmuz Anma Programı’ ve ‘The Network’ belgeseli gösteriminde buluştu. Programa, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri ve ticaret müşavirlerinin katılımıyla yapıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Pekcan “Türkiye’de darbe girişimi yapmak isteyen kişilerin 3 yıldır dünyanın her köşesinde Türkiye hakkında negatif propaganda yaptıklarını görüyoruz. Amaçları gerçekleri çarptırmaktır. O gecenin gerçekleri, meclise atılan bombalar, tanklar, kendi halkına ateş eden jetler, helikopterlerdir, bu terörizme direnen şehitler ve gazilerimizdir” dedi.
GİZLİ BUZLANMA VARDI
Pekcan “Bu gerçekleri dünyaya olduğu gibi anlatabilirsek, yaşananları unutmaz ve unutturmazsak o cesur insanların miraslarına sahip çıkmış olacağız. Gelin tüm dünyanın özgür ruhları olarak bu gerçeği bütün dünyaya sizlerin (yabancı misyon temsilcileri) de desteği ile beraber birlikte anlatalım” çağrısı yaptı. Pekcan etkinlikte gösterimi yapılan TRT Belgeseli “Network”ün bu amaçla hazırlandığına dikkati çekti.
DEİK Başkanı Nail Olpak ise “15 Temmuz gecesi bu güzel ülkeye, o hain darbe girişimini yapanlar, maalesef aramızda yaşayan ancak tıpkı bir gizli buzlanma gibi fark edilmediği için tehlike yaratan kişilerdi. Bizim insanımız zannettiğimiz ancak bizim için en büyük tehlikeyi oluşturan hainlerdi. Maalesef, tam 40 yıl süren bu gizli buzlanma sürecinin farkına varamadık. Çünkü, sizin bizim gibi bu toplumun içinde yaşıyorlardı” şeklinde konuştu.
The Network Belgeseli’nin devamı gelecek
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de “Hazırladıkları belgeselde FETÖ elebaşının ABD’de en yakınında yaşayan komşularından başlayarak tüm dünya sathında hayatlarına girdiği insanların kimyasını nasıl bozduğunu hep beraber göreceğiz. Türkiye’den ABD’ye, Sırbistan’dan Nijerya’ya kadar dünyada birçok farklı ülkede bu örgütün kararttığı hayatlara tanıklık edeceğiz. The Network’ün ardından FETÖ’nün askeri ve siyasi yapılanmalarını ele alan yeni belgesel serileri de gelecek” dedi.
İHRACATÇILAR FİDAN DİKTİ
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) anma töreni düzenledi. Tören kapsamında TİM Demokrasi ve Milli Birlik Fidanlığı’na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “Artık Türkiye 15 Temmuz’dan önceki Türkiye değil. Darbeyi, çıplak elleri ile püskürten, şehadeti şeref sayarak ölümün üzerine giden bu milleti, yolundan döndürecek hiçbir güç yok” dedi.
15 Temmuz’u milletin dirayetiyle atlattık
Türk iş dünyası temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajlarda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yapılan bazı açıklamalar şöyle:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 15 Temmuz hem Türkiye siyaseti, hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu ve milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. Her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduk. 15 Temmuz’un 3. yıldönümünde; unutmadık, unutturmayacağız.
YASED Başkanı Ayşem Sargın: Güçlü demokrasi, her alanda güçlü bir Türkiye’nin vazgeçilmezi ve teminatıdır. Önümüzdeki dönemde ekonomimiz, iş ve yatırım ortamımız ve uluslararası rekabetçiliğimizde hedeflerimize ulaşmamızın yolu da güçlü demokrasiden geçmektedir. Ülkemizin bu hedeflere ulaşması için var gücümüzle çalışacağız.
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, darbe girişimine karşı mücadele veren şehit ve gazilerimizi anma, demokratik kazanımlarımızın değerini vurgulama günüdür. Toplum ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz.
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu: Üç yıl önce olduğu gibi el ele verdikçe, sahip çıktıkça, hainlere karşı dik durdukça, bir ve beraber oldukça hiçbir güç bizi yıkamayacaktır. Hükümetimizden alacağımız güç ve destekle yatırımlarımıza devam edecek, güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.
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