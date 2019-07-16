FETÖ’nün gerçek yüzü tüm dünyaya anlatılacak

Türk İş dünyası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) organizasyonuyla gerçekleştirilen, ‘15 Temmuz Anma Programı’ ve ‘The Network’ belgeseli gösteriminde buluştu. Programa, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri ve ticaret müşavirlerinin katılımıyla yapıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Pekcan “Türkiye’de darbe girişimi yapmak isteyen kişilerin 3 yıldır dünyanın her köşesinde Türkiye hakkında negatif propaganda yaptıklarını görüyoruz. Amaçları gerçekleri çarptırmaktır. O gecenin gerçekleri, meclise atılan bombalar, tanklar, kendi halkına ateş eden jetler, helikopterlerdir, bu terörizme direnen şehitler ve gazilerimizdir” dedi.

GİZLİ BUZLANMA VARDI

Pekcan “Bu gerçekleri dünyaya olduğu gibi anlatabilirsek, yaşananları unutmaz ve unutturmazsak o cesur insanların miraslarına sahip çıkmış olacağız. Gelin tüm dünyanın özgür ruhları olarak bu gerçeği bütün dünyaya sizlerin (yabancı misyon temsilcileri) de desteği ile beraber birlikte anlatalım” çağrısı yaptı. Pekcan etkinlikte gösterimi yapılan TRT Belgeseli “Network”ün bu amaçla hazırlandığına dikkati çekti.

DEİK Başkanı Nail Olpak ise “15 Temmuz gecesi bu güzel ülkeye, o hain darbe girişimini yapanlar, maalesef aramızda yaşayan ancak tıpkı bir gizli buzlanma gibi fark edilmediği için tehlike yaratan kişilerdi. Bizim insanımız zannettiğimiz ancak bizim için en büyük tehlikeyi oluşturan hainlerdi. Maalesef, tam 40 yıl süren bu gizli buzlanma sürecinin farkına varamadık. Çünkü, sizin bizim gibi bu toplumun içinde yaşıyorlardı” şeklinde konuştu.