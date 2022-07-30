Fiat 2023'te iki yeni araçla geliyor

Fransız Groupe PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles şirketlerinin birleşmesiyle kurulan otomobil üretiscisi Stellantis, yarı yıl sonuçlarını açıkladı. Otomotiv grubunun CEO'su Carlos Tavares Fiat markası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Stellantis CEO'su, Torino merkezli markanın, 'gelecekte şirket için merkez konumunda olmaya devam edeceğini' ve 2023'te İtalyan otomobil üreticisinin iki yeni araçla geleceğini söyledi.

FİAT 2023'TE İKİ ARAÇLA GELİYOR

Uluslararası basına yansıyan haberlere göre, büyük olasılıkla tanıtılacak iki yeni otomobil, Polonya'da Tychy'de üretilecek olan B-SUV ve belki de Citroen AMI'nin Fiat logolu Fiat Topolino versiyonu olacak. Yeni Fiat Panda'nın da 2024'te tanıtılması ve Sırbistan'ın Kragujevac kentinde üretilmesi bekleniyordu.

Tavares, Fiat ile ilgili olarak, 'yeni elektrikli 500 ailesini yakında ABD'de de satmayı planladıklarını' söyledi.

FIAT'IN 'HALKIN TESLA'SI' OLMA HEDEFİ

Fiat ayrıca, elektrikli araçlara (EV) yatırımlarını artırarak, EV pazarına uygun fiyatlı araçlar sunmayı hedefliyor.

Fiat'ın CEO Olivier Francois daha önceki bir açıklamasında, "Önümüzdeki birkaç yılda düşük fiyatlı elektrilki araçlarla Fiat'ın, halkın Tesla'sı olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Star Gazetesi