Fiat Egea 2020 fiyat listesi! İşte 0.49 faizli kredide alınabilecek Fiat Egea fiyatları

Haziran ayı başında açıklanan ve bugün itibarıyla resmen hayata geçen düşük faizli kredi destek paketinde 4 kamu ve 2 katılım bankası olmak üzere 6 bankada normalleşme süreci için kredi kapsamında 0.49 oranlı düşük faizle yerli üretim otomobil olarak satın alınabilecek arabalardan Fiat Egea 2020 fiyat listesinde tüm paketlerde farklı araba ve fiyat seçenekleri sunuluyor.
İtalyan otomobil devi Hyundai uzun yıllardır Türkiye’de fabrikası olan ve yerli üretimle son kullanıcıya ulaştırılan otomobil markalarından biri olarak dikkat çekiyor. Düşük faizli otomobil alımı ve 0.49 gibi oranlarla alınabilecek otomobillerden biri de Fiat Egea. Sıfır araç alacaklar için C segment sınıfında yer alan Fiat Egea fiyat listesi Fiat resmi sitesinde yer aldı. Yerli üretim otomobil firmalarından Fiat'ın C sınıfındaki temsilcisi Egea'nın 2020 fiyat listesi Türkiye’deki otomobil sevenler için son yayınlanan broşürde sedan, hatchback, stationwagon modelleriyle yer aldı. Bu liste star.com.tr farkıyla sizlerle…
FİAT EGEA 2020 FİYAT LİSTESİ
SEDAN
Easy 1.4 Fire 95 HP
103.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP
134.900 TL
Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT
170.900 TL
Urban Plus 1.4 Fire 95 HP
114.900 TL
Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP
142.900 TL
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP
173.900 TL
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT
173.900 TL
Mırror 1.4 Fire 95 HP
118.900 TL
Mırror 1.3 M.Jet 95 HP
146.900 TL
Mırror 1.6 M.Jet 120 HP
177.900 TL
Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT
177.900 TL
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP
181.900 TL
Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT
181.900 TL
EGEA HATCHBACK
Street 1.4 Fire 95 HP
118.900 TL
Street 1.3 M.Jet 95 HP
149.900 TL
Street 1.6 M.Jet 120 HP DCT
170.900 TL
Urban Plus 1.4 Fire 95 HP
126.900 TL
Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP
153.900 TL
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT
175.900 TL
Mırror 1.4 Fire 95 HP
130.900 TL
Mırror 1.3 M.Jet 95 HP
157.900 TL
Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT
179.900 TL
S-Design 1.6 M.Jet 120 HP DCT 1
83.900 TL
Sport 1.6 M.Jet 120 HP DCT
195.900 TL
EGEA STATIONWAGON
Street 1.3 M.Jet 95 HP
152.900 TL
Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT
180.900 TL
Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT
184.900 TL
S-Design 1.6 M.Jet 120 HP DCT
188.900 TL