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Ekonomi

Fiat Egea 2020 fiyat listesi! İşte 0.49 faizli kredide alınabilecek Fiat Egea fiyatları

Fiat Egea son yıllarda en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Konfor ve görüntü açısından da dikkat çeken araçlar arasında yer alan Fiat Egea, yerli üretim araçlar arasında olduğu için kamu bankalarının yapmış olduğu 0.49 oranlı destek kredisi ile alınabiliyor. Türkiye'de üretimi yapılan araçlarda geçerli olan 0.49 faizli kredide alınabilecek Fiat Egea 2020 fiyatları nı haberimizde derledik. İşte düşük faizli 0.49 oranla destek kredisinden yararlanarak sıfır model Fiat Egea almak isteyen otomobil severler için Fiat Egea'nın 2020 paketlerinin tüm fiyat listesi

02 Haziran 2020 Salı  13:47 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 13:47
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Haziran ayı başında açıklanan ve bugün itibarıyla resmen hayata geçen düşük faizli kredi destek paketinde 4 kamu ve 2 katılım bankası olmak üzere 6 bankada normalleşme süreci için kredi kapsamında 0.49 oranlı düşük faizle yerli üretim otomobil olarak satın alınabilecek arabalardan Fiat Egea 2020 fiyat listesinde tüm paketlerde farklı araba ve fiyat seçenekleri sunuluyor. 

İtalyan otomobil devi Hyundai uzun yıllardır Türkiye’de fabrikası olan ve yerli üretimle son kullanıcıya ulaştırılan otomobil markalarından biri olarak dikkat çekiyor. Düşük faizli otomobil alımı ve 0.49 gibi oranlarla alınabilecek otomobillerden biri de Fiat Egea. Sıfır araç alacaklar için C segment sınıfında yer alan Fiat Egea fiyat listesi Fiat resmi sitesinde yer aldı. Yerli üretim otomobil firmalarından Fiat'ın C sınıfındaki temsilcisi Egea'nın 2020 fiyat listesi Türkiye’deki otomobil sevenler için son yayınlanan broşürde sedan, hatchback, stationwagon modelleriyle yer aldı. Bu liste star.com.tr farkıyla sizlerle…

FİAT EGEA 2020 FİYAT LİSTESİ

SEDAN

Easy 1.4 Fire 95 HP 

103.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 

134.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT 

170.900 TL

Urban Plus 1.4 Fire 95 HP 

114.900 TL

Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP 

142.900 TL

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP 

173.900 TL

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT 

173.900 TL

Mırror 1.4 Fire 95 HP 

118.900 TL

Mırror 1.3 M.Jet 95 HP 

146.900 TL

Mırror 1.6 M.Jet 120 HP 

177.900 TL

Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT 

177.900 TL

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP 

181.900 TL

Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT 

181.900 TL

EGEA HATCHBACK

Street 1.4 Fire 95 HP  

118.900 TL

Street 1.3 M.Jet 95 HP  

149.900 TL

Street 1.6 M.Jet 120 HP DCT 

170.900 TL

Urban Plus 1.4 Fire 95 HP 

126.900 TL

Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP 

153.900 TL

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT

175.900 TL

Mırror 1.4 Fire 95 HP 

130.900 TL

Mırror 1.3 M.Jet 95 HP 

157.900 TL

Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT 

179.900 TL

S-Design 1.6 M.Jet 120 HP DCT 1

83.900 TL

Sport 1.6 M.Jet 120 HP DCT 

195.900 TL

EGEA STATIONWAGON

Street 1.3 M.Jet 95 HP 

152.900 TL

Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT 

180.900 TL

Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT 

184.900 TL

S-Design 1.6 M.Jet 120 HP DCT 

188.900 TL

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