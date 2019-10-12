Fiberdeki % 10’luk artışla ekonomi 1 puan büyüyor

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, dijitalleşmenin 4 ayaklı bir masa olduğunu belirterek bu ayaklardan sadece fiberin milli gelire ciddi katkısı olduğunu söyledi. 5G konusunda Avrupa’da ilk adımı atan ülke olan Düsseldorf’taki Vodafone merkezinde sohbet toplantısı düzenleyen Hasan Süel “Hesaplamalarımıza göre; fiber uzunluğundaki her yüzde 10’luk yükseliş gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 1.05’lik bir artışa denk geliyor. Bu bizim ekonometrik çalışmamızın sonucu. Çünkü fiber sadece telekom operatörü olarak bizi büyütmüyor. Finans, sağlık, endüstri, inşaat gibi sektörleri de büyütüyor” dedi.

ORTAK YATIRIM ŞART

“Djitalleşme memleket meselesi. Bunu seferberlik olarak görüyoruz” diyen Süel, dijitalleşmenin reçetesinin ise bir masanın 4 ayağında gizli olduğunu söyledi. Ayaklardan birinin fiber altyapı olduğunu anlatan Süel “Fiber yaygınlığını artırmamız lazım. Bunun için de ortak yatırım şart. Temennimiz Türkiye’de mevcut fiber altyapıya erişimin düzenlenmesi ve yeni yatırımların ortak altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi. Kurumlar olarak amacımız, altyapıda değil üstyapıda, yani vereceğimiz ürün ve hizmetlerle rekabet edebilmek olmalı” diye konuştu.

Süel “Fiberimin olmadığı yerde bir operatör yerleşik kurumun kapısını çalabilmeli ve erişim isteyebilmeli. Biz bu ortak çalışmaları Turkcell ve Turksat ile biraz biraz gerçekleştirmeye başladık. Bu konunun elektrik, su ve doğalgaz gibi önceliklendirilmesi ve teşvik edilmesi lazım. Vodafone olarak konunun rekabet üstü bir konu olduğunu düşünüyoruz ve her türlü modelde iş birliğine hazırız” dedi.

Hasan Süel dijitalleşme reçetesindeki ayaklardan birinin ise yerel yönetimlerden geçtiğini anlattı.

DÜZENLEME YAPILMALI

Süel “Yerel yönetimler mobil haberleşme ve fiber döşeme geçiş izni için yapıcı olmalı ve gereken kanuni altyapı değişikliği yapılmalı” dedi. Süel ayaklardan bir diğerinin ULAK gibi sürdürülebilir yerli ekosistem ihtiyacı, diğerinin de akıllı telefonlara erişimin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu söyledi.