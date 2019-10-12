Fiberdeki % 10’luk artışla ekonomi 1 puan büyüyor
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, dijitalleşme 4 ayaklı bir masaya benzetti. Süel “Bu ayaklardan sadece fiber uzunluğundaki her yüzde 10’luk yükseliş gayri safi yurtiçi hasılayı yüzde 1.05 artırıyor” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, dijitalleşmenin 4 ayaklı bir masa olduğunu belirterek bu ayaklardan sadece fiberin milli gelire ciddi katkısı olduğunu söyledi. 5G konusunda Avrupa’da ilk adımı atan ülke olan Düsseldorf’taki Vodafone merkezinde sohbet toplantısı düzenleyen Hasan Süel “Hesaplamalarımıza göre; fiber uzunluğundaki her yüzde 10’luk yükseliş gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 1.05’lik bir artışa denk geliyor. Bu bizim ekonometrik çalışmamızın sonucu. Çünkü fiber sadece telekom operatörü olarak bizi büyütmüyor. Finans, sağlık, endüstri, inşaat gibi sektörleri de büyütüyor” dedi.
ORTAK YATIRIM ŞART
“Djitalleşme memleket meselesi. Bunu seferberlik olarak görüyoruz” diyen Süel, dijitalleşmenin reçetesinin ise bir masanın 4 ayağında gizli olduğunu söyledi. Ayaklardan birinin fiber altyapı olduğunu anlatan Süel “Fiber yaygınlığını artırmamız lazım. Bunun için de ortak yatırım şart. Temennimiz Türkiye’de mevcut fiber altyapıya erişimin düzenlenmesi ve yeni yatırımların ortak altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi. Kurumlar olarak amacımız, altyapıda değil üstyapıda, yani vereceğimiz ürün ve hizmetlerle rekabet edebilmek olmalı” diye konuştu.
Süel “Fiberimin olmadığı yerde bir operatör yerleşik kurumun kapısını çalabilmeli ve erişim isteyebilmeli. Biz bu ortak çalışmaları Turkcell ve Turksat ile biraz biraz gerçekleştirmeye başladık. Bu konunun elektrik, su ve doğalgaz gibi önceliklendirilmesi ve teşvik edilmesi lazım. Vodafone olarak konunun rekabet üstü bir konu olduğunu düşünüyoruz ve her türlü modelde iş birliğine hazırız” dedi.
Hasan Süel dijitalleşme reçetesindeki ayaklardan birinin ise yerel yönetimlerden geçtiğini anlattı.
DÜZENLEME YAPILMALI
Süel “Yerel yönetimler mobil haberleşme ve fiber döşeme geçiş izni için yapıcı olmalı ve gereken kanuni altyapı değişikliği yapılmalı” dedi. Süel ayaklardan bir diğerinin ULAK gibi sürdürülebilir yerli ekosistem ihtiyacı, diğerinin de akıllı telefonlara erişimin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu söyledi.
5G YOLUNDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEKNOLOJİLER
Robot kollar: Endüstriyel sanayide kullanılacak. %G ile uzaktan kumanda edilebiliyor. Birkaç fabrika tek merkezden kontrol edilebilecek.
İş makinesinde 5G: Dilimleme teknolojisi sayesinde vinç operatörü network ile dış etkilerden arındırılmış olarak uzaktan iş makinesini yönetebilecek.
Lastik izleme monitörü: Vodafone ve Continental işbirliğiyle geliştirilen ContiConnect akıllı lastik monitörü ile filo yöneticileri filoyu sürekli izleyebilecek.
Dijital deneme kabini: Vodafone ve Jogotech işbirliğiyle geliştirilen dijital deneme kabini, IoT teknolojisinin kullanıldığı bir dijital aynadan oluşuyor. Ayna, müşterinin, kıyafet etiketlerini taramasına izin veriyor ve ek kıyafetler öneriyor.
GigaTV bulut video serisi: Vodafone Almanya ve Cisco işbirliğiyle geliştirilen GigaTV bulut video servisi, gelişmiş işlevsellik ve video kalitesinin yanında seç-izle video sağlayıcıları aracılığıyla içeriğe erişim sağlıyor. Giga TV üzerinden Netflix’e erişim imkanı da var.
Park Yeri IOT Çözümü: Bu teknoloji sayesinde kullanıcı yakınlarındaki uygun park yerini tespit edebiliyor.
Perakende analizi: Müşteri rafta hangi ürünü yerinden kaldırıp bakar ise o ürün ile alakalı detaylı bilgilendirme ekrana yansıyor.
Fiberde ‘geçiş hakkı’ sıkıntısı
Süel “Fiber kazmak kolay değil. Sadece yetkilendirmeye sahip olmak yetmiyor” dedi. Süel şunları söyledi: “Her kazılacak alanda hem bakanlıktan hem belediyelerden geçiş hakkı izni gerekiyor. Yeni teknoloji de yatırım yaparken geçiş hakları, mühürleme ve izinler konusunda kontrol edici değil tam tersine ‘Gel benim belediyeme daha çok kur, gel benim mahalleme daha çok kur’ denilmeli. Mevcut hizmetimizi yapamaz duruma düştüğümüz durumlar var. Baz istasyonunda kira meseleleri var. Bu belediyeler için önemli bir gelir haline gelmiş. Yatırımımızı yapmamıza izin verin diyoruz.”
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