Fildişi Sahili'nden gemiyle getirilen yük Tekirdağ'dan trenle Avrupa'ya gönderildi

AA 25 Şubat 2021 Perşembe 14:00 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:00

İçerisinde çeşitli ürünlerin bulunduğu konteynerler, gemiyle limana getirildi. Gemiden indirilen konteynerler, Medlog Tren İstasyonu'na aktarıldı.

Daha sonra konteynerlerin yüklendiği tren, törenle Bulgaristan'a uğurlandı.

Törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye'nin coğrafi olarak çok önemli bir konumda olduğunu, doğuyla batıyı birleştirdiğini söyledi.

- "Bugün ilk transit ihracat konteynerlerini uğurluyoruz"

Sanayicilerin, ticaret erbabı nakliyecilerin gayret sarf etmesiyle ülkelerin kalkındığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Transit dediğimiz ticaret, bildiğiniz gibi iki ülke arasında mal alışverişidir. Geçtiği üçüncü ülkede hiçbir şekilde gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ticaret şeklidir. Fildişi Sahili'nden geliyor, buradan Bulgaristan'a gidiyor. Daha önce 10-12 gün farkla buradan Bulgaristan'a ulaşacak malzeme, artık yarın akşam itibarıyla fabrikasında olacak. Hakikaten önemli bir fark. Hele hele sanayide, rekabetin çok sıkı olduğu alanlarda bu 10-12 günlük zaman farkının ne demek olduğunu takdirlerinize sunuyorum. Bugün ilk transit ihracat konteynerlerini uğurluyoruz."

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da katıldı.

