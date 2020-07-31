File market bayramda açık mı? File market bayramda çalışma saatleri 2020

31 Temmuz 2020 Cuma 13:05 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 13:05

File market bayramda açık mı? sorusunun yanıtı bugün sabah saatleri itibariyle araştırılıyor. Kurban Bayramı için ihtiyaçlar doğrultusunda File marketin Kurban bayramı çalışma saatleri merak ediliyor. Kurban Bayramı heyecanının yaşandığı bu özel günde evlerinde eksikleri olanlar ihtiyaçlarını gidermek için alışveriş yapacaklar. Peki File market bayramda açık mı? İşte File marketin bayram çalışma saatleri...

FİLE MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

Kurban Bayramı’nda File market açık mı şeklindeki sorular için bu sene 31 Temmuz 2020 Cuma Bayramın 1. günü File market açık olmayacak. Çünkü File marketleri Bayramın 1. ve 2. günü çalışmıyor. File marketleri Kurban Bayramı'nın 3. günü açık olacak ve saat sabah 09.00 itibariyle halka hizmet verecek.

File market dini bayramlar hariç hafta içi ve hafta sonu saat 09.00 ile 22.00 arasında açık bulunmaktadır.

FİLE MARKET HAKKINDA

FİLE mağazaları, 1995 yılında Türkiye’yi perakende satışta yüksek indirim modeli ile tanıştıran BİM’in 2015 yılında müşterilerinin hizmetine sunduğu yeni ve farklı bir satış modelidir.

Bu modelin temel amacı tüketicilerin gıda, kişisel bakım ve genel temizlik ihtiyaçlarını iyi veya en iyi kalitede, yüksek standartlarda üretilmiş ve sürekli düşük fiyatlardan satışa sunulan sağlıklı ve taze ürünlerle karşılamaktır.

Sıcak ve samimi bir tasarım ile hazırlanan FİLE mağazalarında tüketicilerin kendilerini mahallelerinde veya çarşılarında alışveriş yapıyormuş gibi rahat hissetmeleri hedeflenmiştir. Ortalama 3.500- 4000 farklı ürün bulunan ve yeni bir konsept ile tasarlanan mağazalarda et, şarküteri, taze sebze – meyve, unlu mamuller ve kişisel bakım bölümleri yer almaktadır.

Yeni bir tedarik sistemi kuran FİLE organizasyonu, ürün portföyüne ulusal ve uluslararası markaların yanı sıra yeni özel markalar da dâhil etmiştir. Temel ürün kategorilerinde 3 yeni özel marka FİLE ile ilk kez tüketicilerin beğenisine sunulmuştur.

FİLE’de özel indirim günleri veya promosyonlar düzenlenmemekte, bunun yerine her gün düşük fiyat yaklaşımı uygulanmaktadır.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2020 Kurban Bayramı tatili arife günüyle birlikte toplamda 4,5 gün olacak. Tatil olacak günler ise şöyle:

30 Temmuz 2020 Perşembe Arife Günü: Öğleden sonra yarım gün

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı ilk günü: tam gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı ikinci günü: tam gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı üçüncü günü: tam gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı dördüncü günü: tam gün