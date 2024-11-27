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Ekonomi

Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur: Türkiye ile ticaret bizim için öncelikli konumda

Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, verdiği demeçte, Türkiye pazarına yönelik algı çalışmalarını yıktı. Filistin'e gönderilen Türkiye ürünlerinin yalnızca Filistinliler tarafından kullanıldığını söyleyen Amur, başından bu yana ülkenin yanında olan Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Filistin Ekonomi Bakanı Amur, açıklamasında Türkiye'den Filistin pazarının ticaret yasağının dışında tutulmasını istediklerini ve iki ülke arasında bu konuda anlaşma sağlandığını belirtti.

27 Kasım 2024 Çarşamba 19:14 - Güncelleme:
Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur: Türkiye ile ticaret bizim için öncelikli konumda
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"Esas amacın Gazze ve Batı Şeria'daki zalim savaşı bitirmesi için İsrail Hükümeti'ne baskı uygulayan Türkiye'ye teşekkür eden Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, Türk ürünlerinin Filistin pazarı için önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"TALEBİMİZİ İLETTİK TÜRKİYE İLE ANLAŞTIK"

"Filistin pazarı, küçük ve savaştan etkilenmiş bir pazar. Bu nedenle İsrail'e uygulanan ticaret yasağından hariç tutulmaya ihtiyacı var.

Türkiye Ticaret Bakanlığıyla da bu konuda anlaştık. Pazarın devam etmesi ve Türkiye'den Filistin'e ihracatın sürmesi için sağlanan uygulamalar için müteşekkiriz. Bu yönde işler yolunda gidiyor."

"TÜRKİYE İLE TİCARET BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ KONUMDA"

Amur, "Filistinli tüccarların Türkiye'den Filistin pazarına ithal ettiği mallar temel ihtiyaç ürünleri ve Filistin ekonomisinin bunlara ihtiyacı var." diyerek, Türk mallarının Filistin'e ulaştırılma sürecini anlattı.

"SON DURAĞIN FİLİSTİN TOPRAKLARI OLDUĞU TEYİT EDİLİYOR"

Bakan Amur, açıklamalarını "Filistinli ithalatçı bize, yani Filistin Ekonomi Bakanlığına gelerek, ondan gerekli evrakları ve taahhütleri alıyoruz. Böylelikle Türkiye Filistin arasında yapılan ticaretin son durağının Filistin toprakları olduğu teyit ediliyor. Ardından da Filistin Ekonomi Bakanlığı olarak Türkiye Ticaret Bakanlığına onay gönderiyoruz. Onlar da bu mallarının yönünün Filistin pazarı olduğunu teyit eden gerekli işlemleri yapıyorlar." sözleriyle sonlandırdı.

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