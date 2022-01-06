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Ekonomi

Filyos Endüstri Bölgesi'nde TPAO'ya yatırım yeri

Filyos Endüstri Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi, bölgenin bir bölümü TPAO'ya münferit yatırım yeri olarak tanımlandı.

Reuters6 Ocak 2022 Perşembe 07:06 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 07:06
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Filyos Endüstri Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi. Eski haritada limanı alanını da içeren kısım Türkiye Petrolleri AO'ya (TPAO) münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, eski haritada toplam 607 hektar olarak belirtilen alan, 344 ve 253 hektardan oluşan iki bölge halinde getirildi.

Bölgede 253 hektarlık limanı alanını da içeren kısım TPAO'ya münferit yatırım bölgesi olarak tahsis edildi. TPAO, kendisine tahsis edilen kısım için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sabit yatırım tutarının binde biri oranında hesap edilecek tutarı ödeyecek.

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