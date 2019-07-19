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Filyos Endüstri Bölgesi’nden 10 bin kişiye iş imkanı

Çaycuma’da fuar ve fabrika açılışı yapan Bakan Varank bölgede kurulacak Filyos Endüstri Bölgesi’nin ‘sembol proje’ olacağını söyledi. Varank Filyos’ta 1. 5 milyar dolarlık yatırımla, 10 bin istihdam hedeflediklerini belirtti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı ile Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bazı fabrikaların açılışını yaptı. Filyos Endüstri Bölgesi’ni de ziyaret eden Bakan Varank, ‘Türkiye’nin sembol projesi’ olarak nitelediği Filyos’ta 1. 5 milyar dolarlık yatırımla, 10 bin istihdam hedeflediklerini söyledi.

SANAYİCİYİ BEKLİYOR

Fuarın açılışında konuşan Varank Batı Karadeniz’in bir cazibe merkezi olma yolunda önemli avantajlara sahip olduğuna işaret ederek, potansiyeli harekete geçirmek için 2015 yılında Filyos Endüstri Bölgesi’ni ilan ettiklerini ve çalışmalara başladıklarını söyledi. Filyos Endüstri Bölgesi’nin sadece Batı Karadeniz’in değil, tüm Türkiye’nin sembol projelerinden biri olduğunu aktaran Bakan Varank, “Türkiye’nin ilk Mega Endüstri Bölgesi olarak kabul ettiğimiz Filyos, limanıyla, 6 milyon metrekare endüstri bölgesiyle, 4 milyon metrekare serbest bölgesiyle, 3 milyon metrekare genişleme alanıyla ülkemizin Karadeniz’e oradan dünyaya açılan bir kapısı olacak. Liman 3 kilometre uzunluğu ve 25 milyon ton kapasitesiyle bölgemizin en büyük limanı olacak. Limanın hemen arkasındaki 597 hektar büyüklüğündeki bölgenin haritası ve jeolojik etüt raporu, bakanlığımız tarafından onaylandı” diye konuştu. 

Tüm sanayicilerden projeyi sahiplenmelerini, destek vermelerini beklediklerini aktaran Varank, “İnşallah Filyos Endüstri Bölgesi’ndeki tüm parseller faaliyete geçtiğinde, 10 bin yeni istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Bölgede yer almaları için sanayicilerimizle görüşmelere devam ediyoruz” dedi.

SANDALYE BOYADI

Çaycuma’da fuar açılışı sonrası Organize Sanayi  Bölgesi’ne gelen Bakan Varank, Sandalye Fabrikası’nın yeni üretim tesislerinin açılışını  yaptı. Bakan Varank, eline aldığı fırça ile üretim bandından çıkan sandalyeyi boyadı.

Parlak beyinlerin tercihi Türkiye oldu

TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programındaki ilk sonuçlara göre toplam 127 bilim insanı araştırmalarını Türkiye’ye taşıyacak. Kabul edilen başvuru sayısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Varank “Yaptığımız davete dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldık. Titizlikle sürdürülen değerlendirmeler sonrasında  98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı Türkiye’nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı” dedi. Kazanan isimler incelendiğinde Türkiye’ye duyulan güvenin, Türkiye’nin geleceğine olan inancının çok net bir şekilde görülebildiğine dikkati çeken Varank, destek kazanan araştırmacılardan 58’inin Amerika Birleşik Devletleri’nden, 16’sının İngiltere’den, 9’unun Almanya’dan, 8’inin de Hollanda’dan başvuru yaptığı bilgisini verdi. Varank programda dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında sayılan MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale’den araştırmacılar olduğunu aktardı. Bu arada, bilim insanları, daha önce kendilerine verilen şifreyle programa kabul edilip edilmedikleri TÜBİTAK’ın internet sitesinden öğrenebilecek. Kazananların tam listesi, 24 Temmuz’da düzenlenecek TÜBİTAK’ın 56. kuruluş yıl dönümünde açıklanacak.

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