Filyos Endüstri Bölgesi’nden 10 bin kişiye iş imkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı ile Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bazı fabrikaların açılışını yaptı. Filyos Endüstri Bölgesi’ni de ziyaret eden Bakan Varank, ‘Türkiye’nin sembol projesi’ olarak nitelediği Filyos’ta 1. 5 milyar dolarlık yatırımla, 10 bin istihdam hedeflediklerini söyledi.

SANAYİCİYİ BEKLİYOR

Fuarın açılışında konuşan Varank Batı Karadeniz’in bir cazibe merkezi olma yolunda önemli avantajlara sahip olduğuna işaret ederek, potansiyeli harekete geçirmek için 2015 yılında Filyos Endüstri Bölgesi’ni ilan ettiklerini ve çalışmalara başladıklarını söyledi. Filyos Endüstri Bölgesi’nin sadece Batı Karadeniz’in değil, tüm Türkiye’nin sembol projelerinden biri olduğunu aktaran Bakan Varank, “Türkiye’nin ilk Mega Endüstri Bölgesi olarak kabul ettiğimiz Filyos, limanıyla, 6 milyon metrekare endüstri bölgesiyle, 4 milyon metrekare serbest bölgesiyle, 3 milyon metrekare genişleme alanıyla ülkemizin Karadeniz’e oradan dünyaya açılan bir kapısı olacak. Liman 3 kilometre uzunluğu ve 25 milyon ton kapasitesiyle bölgemizin en büyük limanı olacak. Limanın hemen arkasındaki 597 hektar büyüklüğündeki bölgenin haritası ve jeolojik etüt raporu, bakanlığımız tarafından onaylandı” diye konuştu.

Tüm sanayicilerden projeyi sahiplenmelerini, destek vermelerini beklediklerini aktaran Varank, “İnşallah Filyos Endüstri Bölgesi’ndeki tüm parseller faaliyete geçtiğinde, 10 bin yeni istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım ve yılda 750 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Bölgede yer almaları için sanayicilerimizle görüşmelere devam ediyoruz” dedi.