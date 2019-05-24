Filyos Limanı Karadeniz’e iş getiriyor
Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nin yüzde 80’i tamamlandı.
Proje ile beraber bölgede 10-15 bin kişiye istihdam sağlayacak sanayi bölgesi de kurulacak.
HAVA, DENİZ, KARA HATTI
Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. Alt yapı liman inşaatının yüzde 80’e geldiği bölgede 2020 yılında liman inşaatının tamamlanması bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve Atlas Global’in Zonguldak Havalimanı’na seferler başlatmasıyla birlikte hareketlenen bölge, demiryolu, karayolu ve denizyoluyla da desteklenecek. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Filyos bir bölgesel proje. Zonguldak, Bartın ve Karabük üç ilin ortasında. Tarihi Filyos Limanı’nın yanı başında bir büyük proje. Yüzde 80 civarında tamamlanmış durumda” dedi.
10-15 bin kişilik istihdam imkanı
2020 yılında liman inşaatının tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, “Liman ile beraber bir de Endüstri Bölgesi kuruluyor. Filyos sonuç odaklı programımız var. Yakından takip ettiğimiz bir husus. 2020 yılında inşallah liman inşaatı son bulacak. Bununla beraber 25 milyon ton kapasiteli Karadeniz’de Türkiye’nin en büyük limanlarından biri olacak. Bu kapsamda orada serbest bölge ve endüstri bölgenin olmasının avantajıyla beraber sanayimiz çok gelişecek, istihdam olanakları artacak. Endüstri bölgesinin de kullanıma açılmasıyla beraber 10-15 bin kişiye istihdam söz konusu olacak” dedi.
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