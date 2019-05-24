Filyos Limanı Karadeniz’e iş getiriyor

Proje ile beraber bölgede 10-15 bin kişiye istihdam sağlayacak sanayi bölgesi de kurulacak.

HAVA, DENİZ, KARA HATTI

Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. Alt yapı liman inşaatının yüzde 80’e geldiği bölgede 2020 yılında liman inşaatının tamamlanması bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve Atlas Global’in Zonguldak Havalimanı’na seferler başlatmasıyla birlikte hareketlenen bölge, demiryolu, karayolu ve denizyoluyla da desteklenecek. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Filyos bir bölgesel proje. Zonguldak, Bartın ve Karabük üç ilin ortasında. Tarihi Filyos Limanı’nın yanı başında bir büyük proje. Yüzde 80 civarında tamamlanmış durumda” dedi.