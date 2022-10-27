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Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldığımız toplantıda, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık.' ifadesini kullandı.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısı yapıldı
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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Toplantıda küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, küresel ve yerel makroekonomik gelişmelerle önceki dönemde atılan politika adımları, Türkiye'nin finansal sistemine olan etkileri bağlamında irdelendi ve Türkiye Ekonomi Modeli ile elde edilen kazanımların devam edebilmesi adına yeni adımlar istişare edildi.

Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının, yakalanan ivmeye önemli bir katkı sağladığı gözlemlenerek, bu politikanın güçlü bir şekilde devam ettirilmesine karar verildi.

- TROY YURT İÇİNDE VE DIŞINDA YAYGINLAŞTIRILACAK

Ayrıca "Türkiye'nin Ödeme Sistemi" TROY'un yurt içi ve dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulmasında mutabık kalan Komite, bu amaçla ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların ivedilikle atılması kararını aldı.

Açıklamada, Komite'nin, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için önemli bir unsur olan finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

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