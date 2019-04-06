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Finansçı yetiştirecek gong

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ile Borsa İstanbul, finans eğitimi alanında önemli bir işbirliğine imza attı.

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İHÜ Bakırköy Taş Mektep Kampüsü’nde açılan Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı (BISTLAB) uygulamalı ekonomi eğitim merkezi olarak faaliyet gösterecek.  Eğitim sürecinde yazılım altyapısı olarak Borsa İstanbul tarafından geliştirilen BIST-S (BIST SIMULATION) modülü öğrencilerin ve eğitmenlerin kullanımına sunulacak. Tüm donanımı Borsa İstanbul tarafından sağlanan BISTLAB’ta sermaye piyasalarına yönelik araştırmalar da yapılacak.

PİYASAYI ÖĞRETECEK 

BISTLAB’ın açılışında konuşan  İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan Borsa İstanbul’la yapılan ortak çalışma neticesinde üniversitede ekonomi bilimi ile ilgili daha nitelikli eğitim verileceğine dikkati çekti. Erdoğan, “Borsa İstanbul’la yaptığımız bu iş birliği; bizim ekonominin gerçek işleyişiyle, piyasalarla nasıl iç içe bir eğitimi öngördüğümüzü gösteriyor” dedi. 

İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, merkezin öğrencilere katkı sağlayacağını belirtirken, Borsa İstanbul Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan da “BISTLAB’da, finansal okur-yazarlık artacak” diye konştu. 

İHÜ’nün Borsa İstanbul altyapısını kullanan Borsa Uygulama ve Finans Simüsalyon Laboratuvarı’ndaki ilk gongu İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan çaldı. 

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