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Finans’ın kalbi İstanbul’da atacak

Türkiye ve İstanbul Avrasya’nın en büyük finans zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Blockchain endüstrisinin geleceği, Türkiye ve dünyadan uzmanların katılımı ile 18-19 Ekim’de gerçekleşecek Avrasya Blockhain Zirvesi’nde ele alınacak.

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Dünya teknoloji devlerinin Istanbul'da yapacağı Blockchain Zirve toplantısına uluslararası kamuoyu yoğun ilgi gösteriyor. Blockchain alanında dünyanın önemli isimlerinden Türk bilgisayar bilimcisi Emin Gün Sirer, Proof of Capital CEO’su Chris McCann, Ethereum Topluluk Fonu Genel Müdürü Qj Wang gibi isimleri ağırlayacak olan Avrasya Blockchain Zirvesi için heyecan dorukta.
 
 
DOLARIN GELECEĞİ KONULUŞACAK
 
18-19 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Wyndham Grand Levent Hotel’de gerçekleşecek Zirve’de, Türkiye’nin Blockchain potansiyeli ve geleceği, kriptopara teknolojileri gibi konular tartışılacak. ABD Doları gibi geleneksel para birimlerine alternatif olan Blockchain'in, Türk finans yapısına olan etkisi değerlendirilecek. Şimdi bütün gözler, Dünya teknoloji uzmanlarının, blockchain endüstrisinin geleceğini değerlendireceği Avrasya Blockhain Zirvesine çevrildi. Dünya liderleri ve sektör yatırımcılarının İstanbul’da yapacağı Zirve'yi uluslararası kamuoyu da yakından takip ediyor.
 
 
DÜNYA CEO'LARI KONUŞACAK
 
Avrasya Blockhain Zirvesi, Blockchain alanında dünyanın önemli isimlerinden Türk bilgisayar bilimcisi Emin Gün Sirer, Proof of Capital CEO’su Chris McCann, Ethereum Topluluk Fonu Genel Müdürü Qj Wang gibi isimleri ağırlayacak. Zirve’nin diğer konuşmacıları arasında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Direktörü Ahmet Cüneyt Selçuk, CoinShares Stratejilerden Sorumlu Üst Yöneticisi Meltem Demirörs, Huobi Group CEO’su Livio Weng, Huobi Group CFO’su Chris Lee, Eski SPK Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) CEO’su Soner Canko, SabancıDx CEO’su Burak Aydın, Boğaziçi Venture CEO’su Barış Özistek, Proof of Capital CEO’su Chris McCann, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan ve Menapay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş gibi isimler yer alıyor. Avrasya Blockhain Zirvesi, kurumsal finansmandan uluslararası ticarete kadar pek çok sektörde danışmanlık hizmetleri sağlayan Kemer Partners tarafından düzenleniyor. Zirve, dünyanın önde gelen blokchain şirketi Huobi Group tarafından destekleniyor.

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