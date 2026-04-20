Finansın kalbi ''Milli Akıl'' ile çarpacak: Cumhurbaşkanlığı ve Boğaziçi'nden dev stratejik hamle

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Araştırmaları Merkezi, Türkiye'de FinTek, katılım finans ve sürdürülebilir finans başta olmak üzere finans ve finansal politikalar alanlarında proje geliştirme kapasitesinin artırılması, girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi ve yenilikçi finansal teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla stratejik işbirliği gerçekleştirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

İmza töreni, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde yer alan CARF merkez binasında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, önceliklerinin Türkiye'ye sermaye akışını hızlandırmak ve kolaylaştırmak olduğunu belirterek, bu hedef doğrultusunda politikalar üretmek, adım atmak ve enstrüman çeşitliliği gerektiğini söyledi.

Özellikle sürdürülebilir finansman gibi alanlarda Boğaziçi Üniversitesi Finans Araştırmaları Merkezi'nin çok aktif olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, "Yeni finansal teknolojiler alanında yine CARF'ın çok donanımlı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla altını çizdiği, gelecek yıllara dair iddialı hedefleri olan katılım finans sektörü gibi alanlarda bütün paydaşlarla işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

"CARF İLE İŞBİRLİĞİMİZİN ÖNÜMÜZDEKİ YILLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ALTYAPI OLUŞTURACAĞINA İNANIYORUM"

Türkiye'de özellikle finansal araştırma denildiğinde CARF'ın en dikkat çeken kurumlardan biri olduğunu aktaran Burak Dağlıoğlu, "Biz de bütün bu çalışmalarımızı yaparken kendileriyle işbirliğini somut bir çerçeve altına almaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, dünyada finansın çok küresel bir sektör olduğuna işaret ederek, "Bunun altyapı sağlayıcılarından uygulamaya kadar birçok alanda küresel bir hareketin parçası olduğunu görüyoruz. Özellikle böyle jeopolitik gelişmelerin olduğu, teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir ortamda, yapay zeka başta olmak üzere teknolojiyi, know-how'ı yerlileştirmeye büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Tedarik ve değer zincirleri başta olmak üzere tüm sektörlerde "resilience" kavramının büyük bir önem taşıdığını kaydeden Dağlıoğlu, "Aslında finansal sektörün sağlamlığı ve dayanıklılığı için iç mekanizmalarınızın ne kadar güçlü olduğu, nasıl koordine olduğunuz ve buna yönelik ne gibi teknolojik altyapılarınızın olduğu çok kıymetli. Ben bu açıdan da CARF ile işbirliğimizin önümüzdeki yıllar için önemli bir altyapı oluşturacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BU İŞBİRLİĞİ, ARAŞTIRMALARIMIZA YENİ BİR İVME, ÇALIŞMALARIMIZA YENİ BİR ANLAM KATACAK"

Boğaziçi Üniversitesi Finans Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile kurulacak köprünün hem CARF hem de Türkiye için son derece anlamlı bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Akgiray, Türkiye'nin finansal geleceğini şekillendiren akademik bilgiyi, teknolojik uzmanlıkla ve politika tasarımıyla buluşturma vizyonuyla yola çıktıklarını dile getirerek, "Finansal teknolojiler, sürdürülebilirlik ve çevre finansmanı ile kurumsal yönetim alanlarındaki araştırmalarımız, yalnızca bilim dünyasına değil, doğrudan ülkemizin ekonomik dönüşümüne katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu mutabakat, o vizyonun somut bir tescili niteliğindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülen kalkınma ve dönüşüm sürecinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi gibi güçlü bir kurumla aynı masada buluşmanın kendileri için gerçek bir gurur kaynağı olduğunu aktaran Akgiray, şunları kaydetti:

"Bu işbirliği, araştırmalarımıza yeni bir ivme, çalışmalarımıza yeni bir anlam katacaktır. Veri odaklı, şeffaf ve dirençli finansal sistemlere olan ortak inancımız, bu ortaklığın sağlam zeminini oluşturmaktadır. Geliştirdiğimiz bilgi birikimini artık daha geniş bir etki alanına taşıyacak olmak, tüm CARF ailesi adına büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusunu beraberinde getirmektedir. Bu mutabakatın yalnızca bir başlangıç olduğuna, önümüzdeki yıllarda birlikte üreteceğimiz değerlerin Türkiye'nin finansal geleceğine kalıcı bir iz bırakacağına yürekten inanıyorum."