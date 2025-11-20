Finansın nabzı İstanbul'da attı: TürkMedya Finans Zirvesi, sektörü buluşturdu

Türkiye'de finans sektörünün gelecek vizyonu ve trendlerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı bu etkinlikte; kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşları bir araya geldi

Zirve, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleşti. Zirvenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu ile birlikte TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan gerçekleştirdi.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, TürkMedya Finans Zirvesi'nin açılışında sektör temsilcilerine teşekkür ederek finans dünyasının dönüşümüne dikkat çekti. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik, sermaye piyasalarında derinlik ve güçlü regülasyonların yeni dönemin temel dinamikleri olduğunu vurgulayan Çiçek, bu değişimin Türkiye Yüzyılı'nın vizyoner geleceğine katkı sağlayacağını ifade etti. Çiçek, zirvenin tüm katılımcılar için verimli geçmesini dileyerek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve tüm panelistlere teşekkür etti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TürkMedya Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada OVP'nin piyasalara sağladığı öngörülebilirliğin önemini vurguladı. Arslan, Türk bankacılık sektörünün sıkı para politikası döneminde güçlü likidite yönetimi ve sağlam sermaye yapısıyla dayanıklılığını artırdığını belirtti. Sektörün nakdi kredilerinin %32 artarak 21 trilyon TL'yi aştığını ifade eden Arslan, Halkbank'ın kadın ve genç girişimcilere destek veren sosyal sorumluluk odaklı çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin son dönemde uluslararası yatırımcılar için bölgesinin öne çıkan cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Dağlıoğlu, hem birleşme ve satın alma işlemlerinde hem de sıfırdan yatırımlarda güçlü bir artış trendi gözlendiğini ifade etti. Dağlıoğlu, özellikle yüksek teknoloji, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve katılım finansı gibi stratejik alanlarda yatırım çekme kapasitesinin hızla güçlendiğini söyledi.

Yeni yapısıyla finans, FinTech ve sürdürülebilir ekonomi başlıklarında daha kapsamlı çalışmalar yürüten Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye'yi sadece bölgesel bir üretim üssü değil, aynı zamanda küresel bir finans ve teknoloji merkezi konumuna taşımayı amaçlıyor. Dağlıoğlu, Türkiye'nin stratejik coğrafi konumu, nitelikli iş gücü, güçlü altyapısı ve rekabetçi teşvik sistemi sayesinde yatırımcı güveninin arttığını ve önümüzdeki dönemin daha yüksek hacimli ve nitelikli yatırımlara sahne olacağını kaydetti.

Zirvede gerçekleşen "Dönüşen Ekonomide Finansal İstikrar, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Elif Akkaya Kuter üstlendi.

Oturumda; finansal dünyaya yön veren değerli isimler finans sektörünün geleceğine dair değerlendirmelerini paylaştı. Katılımcılar arasında şu isimler yer aldı.

* Bayram Tuzcu – Ziraat Teknoloji Genel Müdürü

* Bülent Tekmen – Colendi CEO

* Doç. Dr. Filiz Eryılmaz – ALB Yatırım Başekonomisti

* Dr. Mustafa Aydın – BDDK Başkan Yardımcısı

"FİNANSAL İSTİKRARI SAĞLAMAK DA ARTIK MERKEZ BANKALARININ TEMEL HEDEFİ OLDU"

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Merkez bankalarının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır ancak 2008 global ekonomik krizi bize gösterdi ki sadece tek bir hedef olan fiyat istikrarıyla devam etmek çok büyük tehlikeleri barındırıyor. Dolayısıyla finansal istikrarı sağlamak da artık merkez bankalarının temel hedefi oldu" ifadelerini kullandı.

"İNANILMAZ GÜÇLÜ OLDUĞU BİR DÖNEM GEÇİRİYOR"

Colendi CEO'su Bülent Tekmen, "Öyle bir endüstriyel devrim içindeyiz ki bankacılık ve finans sektörü inanılmaz bir inovasyon hızında ve inanılmaz güçlü olduğu bir dönem geçiriyor" ifadelerini kullandı.

"DENETLEME ANLAYIŞIMIZDA BİR YENİLİĞE GİTTİK"

BDDK Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aydın, "Mikro istikrar dediğimiz aslına müşteri memnuniyeti yani finansal sisteme dahil olan vatandaşlarımızın memnuniyeti, bu istikrarın en temel amacı. Makro istikrar ise sadece bankaların değil bankaların işbirliği yapmış olduğu diğer oyuncuları da kapsıyor. Bu çerçevede kurum olarak gözetleme ve denetleme anlayışımızda bir yeniliğe gittik" dedi.

"RİSKLİ GRUPTA DEĞERLENDİRİLİYOR"

Ziraat Teknoloji Genel Müdürü Bayram Tuzcu, "Kredi skorlama ile ilgili konular yapay zeka anlamında riskli grupta değerlendiriliyor. Riskli grupta değerlendiren modellerin mutlaka insan kontrolüyle sonuçlandırılması gerekiyor. Bu bakımdan yapay zekayı insanın bir alternatifi yerine insanın kabiliyetini destekleyen bir asistan olarak konumlandırdığınızda bu uyumu çok daha rahat bir şekilde yakalayabiliyorsunuz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TürkMedya Finans Zirvesi'nin kapanış konuşmasını yaptı.

Orta Vadeli Program'a (OVP) dikkat çekerek ekonomik reformların kararlılıkla süreceği mesajını paylaştı.

Yılmaz, finansal piyasaların derinleştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik adımların, OVP kapsamında "öncelikli reform alanları" olarak ele alındığını vurguladı.

Ayrıca, program sonunda enflasyonun tek haneye kalıcı olarak düşmesi hedefi açıklandı; bu hedef stratejik para ve maliye politikalarıyla desteklenecek

Zirve, katılımcıların yer aldığı toplu aile fotoğrafı ile kapanışını gerçekleştirdi.