''Finansmana erişimi'' kolaylaştırdı! Atılan adımlar katkı sağlayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve sanatkara yönelik açıkladığı yeni desteklerin finansmana erişimi daha kolay hale getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ayın başında esnaf ve sanatkara yönelik yeni desteklerin hayata geçirildiğini, bu kapsamda Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildiğini bildirmişti. Erdoğan ayrıca, iş yeri ve ticari araç edinme esnaf kredi limitinin de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıldığını, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlar için sunduğu finansman maliyetinin ise yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüldüğünü aktarmıştı.

Bakan Bolat, AA muhabirine, söz konusu desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinde, esnaf ve sanatkarlara yönelik birçok çalışma yapıldığını söyleyen Bolat, bu kapsamda esnafın uygun maliyetli ve büyük ölçekli finansman kaynağına daha kolay ulaşmasını çok önemsediklerini vurguladı. Göreve geldiği Haziran 2023'te faiz indirimli kredilerin üst limitinin 500 bin lira olduğunu anımsatan Bolat, "Mevcut piyasa koşullarını göz önüne alıp çalışmalar yaparak, söz konusu limitin ilk olarak 650 bin liraya, geçtiğimiz yıl ise 750 bin liraya yükseltilmesini sağlamıştık. Esnaf ve sanatkarlarımızın toplam kredi geri ödeme süresinin, 36 aydan 48 aya genişletilmesi yönünde de çalışmalar yapmıştık. Öte yandan Nace (Avrupa Birliği'nde ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması için kullanılan bir sistem) bazında limit kısıtlaması konusunda Halkbank nezdindeki çalışmalar sürdürülüyor." diye konuştu.

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Bolat, açıklanan yeni desteklerin esnafın taleplerini etkin şekilde karşıladığını dile getirdi. Faiz indirimli krediler kapsamında esnaf ve sanatkara, 2002'den bugüne kadar 581,3 milyar liralık finansman sağlandığını hatırlatan Bolat, "Geçen yıl 232 bin esnaf ve sanatkarımız faiz indirimli kredi kullanmış olup, bu yıl 250 bin esnafımızın bu kredilerden yararlanması öngörülmektedir. Yeni kredi limitleri, tüm Hazine faiz destekli esnaf kredileri için geçerlidir. Bütün esnaf ve sanatkarlarımız, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bu limitlerden yararlanabilecektir." ifadesini kullandı.

Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında, 0-5 yaş araçların da kredi için dahil edildiğini değinen Bolat, şöyle devam etti:

"Bu durumda sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımız otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs ve benzeri ticari taşıt alımlarına yönelik 48 aya kadar vadeli, 2,5 milyon liraya kadar limitli ve yüzde 50 faiz indirimli olmak üzere, söz konusu krediden daha geniş yelpazede bir taşıt seçim imkanıyla faydalanabilecek. Bu krediden uygulamaya girdiği 2017 yılından 28 Şubat 2025'e kadar 7 bin 710 esnafımız faydalandı, bu kapsamda sağlanan finansman tutarı ise 4 milyar 857 milyon liraya ulaştı."

Bolat, iş yeri edinme kredisinin ise yalnızca ticari faaliyetlerin yürütüleceği iş yerinin alımına yönelik olarak kullandırıldığına işaret ederek, esnafın bu krediden 60 ay vade ve yüzde 50 faiz indirimiyle 2,5 milyon liraya kadar faydalanabileceğini aktardı. Söz konusu kredinin uygulamaya girdiği 2017'den bu yılın şubat sonuna kadar 5 bin 995 esnafın yararlandığını anımsatan Bolat, bu doğrultuda 3 milyar 345 milyon liralık finansman sağlandığını bildirdi.

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Faiz indirimli kredi limitlerinin, mevcut piyasa koşulları göz önüne alınarak yapılan çalışmalarla tespit edildiğini aktaran Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdeleri itibarıyla, yalnızca son düzenlemeler neticesinde, işletme kredisi limitinde önceki tutara göre yüzde 33,3, yatırım kredileri limitinde ise yüzde 66,6 artışlar sağlandı. 2002 yılında faiz indirimli işletme kredisi limitinin yalnızca 5 bin lira olduğunu, ayrıca yatırım kredilerinin ise mevcut olmadığını göz önüne aldığımızda, geldiğimiz noktanın ne denli önemli olduğunu görebilmekteyiz. Bu artışlar vesilesiyle esnaf ve sanatkarlarımız, işletmeleri ve ticari faaliyetleri için gereken finansmana daha kolay erişebilir hale gelmiştir. Bu gelişim ülkemizin ekonomik büyümesine ve istihdamına katkı sağlayacak adımlar arasında yer alacaktır."

Bolat, söz konusu kredilerin finansman maliyetinde sağlanan indirimin, esnafın işletme maliyetlerini azaltıcı ve yatırımı artırıcı yönde etkisi olacağını vurgulayarak, Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarların, mevcut konjonktürün el verdiği ölçüde, daha yüksek limitler ve daha uygun koşullarla finansmana erişimlerini sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.