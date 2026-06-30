Finansta Türkiye-Hong Kong iş birliği! Mutabakat zaptı imzalandı

TCMB'den yapılan açıklamada, TCMB ve Hong Kong Para Otoritesi arasında her iki bankanın inovasyon fonksiyonları arasındaki işbirliğine yönelik çerçeve belirlemek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın finansal inovasyon alanında bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasına ve yenilikçi projelerde işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturması beklendiği ifade edilen açıklamada, mutabakat zaptının, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Hong Kong Para Otoritesi Başkanı Eddie Yue tarafından imzalandığı kaydedildi.