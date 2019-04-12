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Fındığın çöpü mısırın sapı enerjiye dönüşecek

Türkiye alternatif enerji kaynaklarından yararlanmaya devam ediyor.

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Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı “Türkiye’nin Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak İçin Biyolojik Kütlenin Sürdürülebilir Kullanımı Projesi”ni devreye aldı. Projeyle tarımsal sanayi sektöründe modern biyoenerji teknolojilerinin kullanılması, kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Projeler için başvurular 15 Nisan’a kadar alınacak. Müracaatlar, 20 Haziran-20 Temmuz döneminde değerlendirilecek.      

SANAYİYE AKTARILACAK 

Biyokütle Enerjisi Tedarik Zinciri Destek Programı ile fındık zurufu, ayçiçeği sapı, mısır sapı, pamuk sapı, çeltik kavuzu, bağ ve budama atıkları, sera atıklarının tarımsal sanayi tesislerinin faydalanacağı enerji tesislerinde kullanılmak üzere toplanması, taşınması, depolanması ve enerji tesisinde kullanılabilir hale getirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında seçilen atıkların tarladan toplanması, sanayi tesisine hizmet edecek. 

Yerli ürün kullanım şartı 

Biyokütle Enerjisi Tesisi Destek Programı ile de söz konusu tarımsal atıkların tarımsal sanayi tesislerinin faydalanacağı ısı, elektrik ve soğuk üretecek tesislerin kurulumunun desteklenmesi hedefleniyor. Projede, mümkün olduğunca yerli makine/ekipman kullanımı kriterleri ön planda tutulacak. Kurulacak tesiste üretilecek ısıdan, bir tarımsal sanayi tesisinde veya bir bölgenin (köy, kasaba, mahalle, organize sanayi bölgesi ve benzeri) ısıtılmasında yararlanılacak. Isı ve elektrik üretecek tesislerden elde edilecek enerji de tarımsal sanayi tesislerinde kullanılacak. Proje kojenerasyon tesisi olarak tasarlanacak.    

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