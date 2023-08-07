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Ekonomi

Fındık alım fiyatları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Giresun kalite fındık için fiyat 84 lira, levant kalite fındık için 82.5 lira olarak belirlendi. Alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerimize ayrıca kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır.' dedi.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 19:51 - Güncelleme:
Fındık alım fiyatları belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada fındık alım fiyatlarını duyurdu.

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız hükümetimiz için orta vadeli program için bilgi sundu." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Orta vadeli programımızı hazırlıyoruz. Eylül ayında kamuoyunda paylaşacağımız orta vadeli programımızın 85 milyon vatandaşımıza rehberlik edeceğine inanıyoruz. 16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimizin fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Geçen sene rekoltemiz oldukça iyi geldi. Bu sene 770 bin tonluk rekolte bekliyoruz. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Giresun kalite fındık için fiyat 84 lira, levant kalite fındık için 82.5 lira olarak belirlendi. Alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlayan prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerimize ayrıca kilogram başına 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Başkan Erdoğan
  • fındık alım fiyatları

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