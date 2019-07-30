Fındık hasadı erken başladı 

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde, sabah erken saatlerde bahçeye giren üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. İmece usulüyle gerçekleşen fındık hasadında işçiler çuvallara doldurulan fındıkları kurumaları için evlerin harmanına taşıyor. Üreticilerden Erhan Türkmen, fındık hasadı sebebiyle gurbetten memleketine geldiğini söyledi.

8 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Bahçesindeki fındığın yeterince olgunlaşması nedeniyle hasada başladıklarını kaydeden Türkmen, bu amaçla işçi tuttuğunu belirtti. Kurban Bayramı’nın yaklaştığına işaret eden Türkmen, bayrama kadar bahçelerdeki fındıın önemli kısmını hasat etmeyi planladıklarını aktardı. Fındık toplama işinin birçok ürüne göre zor olduğunu aktaran Türkmen, zaman zaman zorlandıklarını ancak buna rağmen günde ortalama 8 saat fındık hasadı yapacaklarını söyledi.

Türkmen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın fındıkta taban fiyatını açıkladığını belirterek, “Açıklanan fındık fiyatı geçen sezona göre oldukça güzel fiyat” dedi. Dursun Ali Coşkun “Ürün fiyatı için Başkan Erdoğan sağolsun” dedi.