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Fındık hasadı erken başladı 

Fındık hasat başlangıç tarihi 6 Ağustos olarak belirlenen Ordu’nun sahil kesimindeki bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı.

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 Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde, sabah erken saatlerde bahçeye giren üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. İmece usulüyle gerçekleşen fındık hasadında işçiler çuvallara doldurulan fındıkları kurumaları için evlerin harmanına taşıyor. Üreticilerden Erhan Türkmen, fındık hasadı sebebiyle gurbetten memleketine geldiğini söyledi.  

8 SAAT ÇALIŞIYORLAR 

Bahçesindeki fındığın yeterince olgunlaşması nedeniyle hasada başladıklarını kaydeden Türkmen, bu amaçla işçi tuttuğunu belirtti. Kurban Bayramı’nın yaklaştığına işaret eden Türkmen, bayrama kadar bahçelerdeki fındıın önemli kısmını hasat etmeyi planladıklarını aktardı. Fındık toplama işinin birçok ürüne göre zor olduğunu aktaran Türkmen, zaman zaman zorlandıklarını ancak buna rağmen günde ortalama 8 saat fındık hasadı yapacaklarını söyledi.      

Türkmen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın fındıkta taban fiyatını açıkladığını belirterek, “Açıklanan fındık fiyatı geçen sezona göre oldukça güzel fiyat” dedi. Dursun Ali Coşkun “Ürün fiyatı için Başkan Erdoğan sağolsun” dedi. 

Çinliler fındık için Karadeniz’de

Çin Halk Cumhuriyeti’nin önde gelen gıda ve tarım şirketlerinden COFCO Sundry yetkilileri, Türk fındık sektörü ve fındık işleme faaliyetlerini inceledi. Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Türkiye’den önemli miktarda fındık ithalatı gerçekleştiren COFCO Grubu’na bağlı COFCO Sundry şirketine yönelik Özel Nitelikli Alım Heyeti programı gerçekleştirildiği belirtildi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve KİB Genel Sekreterliği iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, ülkeye davet edilen COFCO Sundry Genel Müdür Yardımcısı ve beraberindeki heyetin Giresun’da ikili görüşmelerde bulunduğu aktarılarak, “Çinli şirketin yetkilileri, fındık ihracatçıları ile bir araya gelerek yeni iş bağlantıları gerçekleştirdi” denildi. 

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