Fındık ihracatı 10 ayda 2,3 milyar dolar kazandırdı

Türkiye fındık ihracatından 10 ayda yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir sağladı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-30 Haziran 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 274 milyon 680 bin 172 dolar karşılığında 277 bin 138 ton fındık ihraç edildiği belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 258 bin 445 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 972 milyon 455 bin 447 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.