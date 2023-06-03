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Ekonomi

Fındık ihracatı 1,4 milyar doları aştı

Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,4 milyar doları aşkın gelir elde etti.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Fındık ihracatı 1,4 milyar doları aştı
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Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 9 aylık döneminde 1,4 milyar doları aşkın gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022-31 Mayıs 2023 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 460 milyon 811 bin 192 dolar karşılığında 242 bin 948 ton fındık satıldığı vurgulanan açıklamada, mayıs ihracatının ise 22 bin 281 ton fındık karşılığı 143 milyon 439 bin 44 dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Lisanslı fındık deposu yapımına başlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da yapımına başlanan lisanslı fındık deposuna ilişkin, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda üreticilerimiz fındıklarını daha iyi şartlarda muhafaza edebilecek." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili seçilen Özer, AA muhabirine, seçim sürecinde kente kazandırdıkları lisanslı fındık deposuyla ilgili ilk kazmanın vurulduğunu söyledi.

"Ordu'ya ne söz verdiysek hayata geçireceğiz." dediklerini belirten Özer, "Daha önce söz verdiğimiz gibi Ordu'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak 20 bin ton kapasiteli lisanslı fındık deposunun yapım çalışmaları başladı. Ordu'nun öncelikli ihtiyaçlarından biri olan bu tesisin ilimize kazandırılması sürecinde bize destek veren Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a ayrıca şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Özer, söz verdikleri proje için kısa sürede ilk kazmanın vurulması dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Hızlıca hayata geçirdiğimiz bu projenin yürütülmesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız ile Ordu'daki diğer kurumlarımızın sağladıkları katkılar da önemlidir. Üreticilerimizi korumak üzere lisanslı depo için yaptığımız çalışmalar sonucunda üreticilerimiz fındıklarını daha iyi şartlarda muhafaza edebilecek. Bu tesisin ilimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

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