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Ekonomi

Fındık ihracatı 4 ayda 852 milyon dolar kazandırdı

Türkiye, fındık ihracatından 2025'in ilk 4 ayında 852 milyon doları aşkın gelir sağladı.

AA6 Mayıs 2025 Salı 10:24 - Güncelleme:
Fındık ihracatı 4 ayda 852 milyon dolar kazandırdı
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Ocak-Mayıs ayları arasında 104 bin tonu aşkın fındık ihraç edildi, 852 milyon dolar gelir elde edildi.

Türkiye, 2025 yılının ilk 4 ayında fındık ihracatından 852 milyon 675 bin 939 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Ocak-30 Nisan 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu tarihler arasında yurt dışına 852 milyon 675 bin 939 dolar karşılığında, 104 bin 124 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 97 bin 697 ton dış satım gerçekleştirildiği ve 778 milyon 48 bin 876 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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