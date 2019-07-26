Fındık üreticisine müjde spekülatörlere tokat

Fındıkta üreticinin emeği üzerinden oynanan kirli oyun, dün açıklanan taban fiyatla bozuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hasat öncesi 12-13 liraya kadar düşen fındıkta taban fiyatı mazot ve gübre destekleriyle beraber 18.5-19 lira olarak açıkladı. Erdoğan yaklaşık 500 bin fındık üreticisini sevindiren açıklamayı AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptı. Fındık hasat döneminde üreticiler aleyhine gelişmeler olduğunu gördükleri anda Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendirerek piyasada bir taban fiyat oluşmasını sağladıklarını belirten Erdoğan, “Mesela geçen yıl ilk başlarda fındık fiyatları iyi düzeydeydi ama ne zaman fırsatçılar devreye girdi ve fiyatlar aşağı doğru seyretmeye başladı, işte hemen orada Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla duruma müdahale ettik. Böylece fiyatlar olması gereken seviyeye çıktı. Biz çiftçimizin, köylümüzün, müstahsilimizin yanındayız, 18 yıldır hiçbir zaman onları yalnız bırakmadık” dedi.

19 LİRALIK FİYAT

TMO’ya hububat ve bakliyatta olduğu gibi hasat dönemi başlamadan fındık alımı için görev verme kararı aldıklarını kaydeden Erdoğan, Ofisin alım yapacağı taban fiyatlar sayesinde spekülatörlerin önünü peşinen keserek, fındık pazarında üreticiler aleyhine oluşacak fiyat belirsizliklerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini bildirdi. TMO’nun taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticilerine müjde vermek istediğini ifade eden Erdoğan, yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyatının kilogramda 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyatın kilogramda 16,5 lira olduğunu, buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı destek eklendiğinde fiyatların fiilen 19 lira ile 18.5 lira arasına geldiğini kaydetti.

ALIM BAYRAM SONRASI

Erdoğan, “Hazırlıklarını tamamlayan TMO hasat başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı’nın hemen akabinde alıma geçiyor. 2019 yılı fındık hasat sezonunun bereketli geçmesini, bu fiyatların üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum” dedi. Erdoğan’ın açıklamasının ardından üreticiler fiyattan çok memnun olduklarını belirttiler.