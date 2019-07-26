Fındık üreticisine müjde spekülatörlere tokat
Hasat öncesi 12-13 liraya kadar inen fındıkta oynan oyun taban fiyatla bozuldu. Erdoğan “Spekülatörlerin önünü peşinen kesiyoruz” diyerek fındıkta taban fiyatı mazot ve gübre destekleriyle beraber 18.5-19 lira olarak açıkladı. Fiyat herkesi memnun etti, spekülatörleri üzdü.
Fındıkta üreticinin emeği üzerinden oynanan kirli oyun, dün açıklanan taban fiyatla bozuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hasat öncesi 12-13 liraya kadar düşen fındıkta taban fiyatı mazot ve gübre destekleriyle beraber 18.5-19 lira olarak açıkladı. Erdoğan yaklaşık 500 bin fındık üreticisini sevindiren açıklamayı AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptı. Fındık hasat döneminde üreticiler aleyhine gelişmeler olduğunu gördükleri anda Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendirerek piyasada bir taban fiyat oluşmasını sağladıklarını belirten Erdoğan, “Mesela geçen yıl ilk başlarda fındık fiyatları iyi düzeydeydi ama ne zaman fırsatçılar devreye girdi ve fiyatlar aşağı doğru seyretmeye başladı, işte hemen orada Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla duruma müdahale ettik. Böylece fiyatlar olması gereken seviyeye çıktı. Biz çiftçimizin, köylümüzün, müstahsilimizin yanındayız, 18 yıldır hiçbir zaman onları yalnız bırakmadık” dedi.
19 LİRALIK FİYAT
TMO’ya hububat ve bakliyatta olduğu gibi hasat dönemi başlamadan fındık alımı için görev verme kararı aldıklarını kaydeden Erdoğan, Ofisin alım yapacağı taban fiyatlar sayesinde spekülatörlerin önünü peşinen keserek, fındık pazarında üreticiler aleyhine oluşacak fiyat belirsizliklerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini bildirdi. TMO’nun taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticilerine müjde vermek istediğini ifade eden Erdoğan, yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyatının kilogramda 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyatın kilogramda 16,5 lira olduğunu, buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı destek eklendiğinde fiyatların fiilen 19 lira ile 18.5 lira arasına geldiğini kaydetti.
ALIM BAYRAM SONRASI
Erdoğan, “Hazırlıklarını tamamlayan TMO hasat başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı’nın hemen akabinde alıma geçiyor. 2019 yılı fındık hasat sezonunun bereketli geçmesini, bu fiyatların üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum” dedi. Erdoğan’ın açıklamasının ardından üreticiler fiyattan çok memnun olduklarını belirttiler.
Fındıkta 3 ülke ortak adım atacak
Erdoğan konuşmasında fındığın dünyada hak ettiği değere ulaşması için de çalışma başlattıklarını söyledi. Erdoğan “Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan dünya fındık üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiriyor. 3 ülke olarak fındıkla ilgili zirai mücadele verim, kalite artışı ve pazarlama konularında iş birliği çalışmalarını başlattık. Böylece önümüzdeki dönemde fındığın dünya piyasalarında hak ettiği değeri sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım atmış olduk. Biz, fındık üreticilerini, geçen yıl başta olmak üzere hep destekledik. Çünkü oralarda da maalesef bu işin soygununu yapanlar var. Tedbirlerimizi aldık. TMO’yu bu noktada devreye soktuk. Bugüne kadar fındık üreticimize 8,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık” dedi. Erdoğan, yaklaşık 700 bin ton civarında rekolte beklendiğini de vurguladı.
REKOLTE DE FiYAT DA iYi
- Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk: Bu yıl rekolte de iyi, fiyat da iyi. Yeni sezonun ve alımların sektöre hayırlı olmasını diliyorum.
- Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan: Açıklanan fiyatlar sektörün beklentilerini karşılayan rakamlar. TMO’nun alım kararı ile fındık fiyatının, bu yıl olması gereken zamanda açıklanması sektör açısından olumlu olduğu. Üretici de sanayici de ihracatçı da önünü görerek piyasada hareket etme imkanı bulacaktır. Herkesi memnun eden bir fiyat.
- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: Fındık üreticilerimiz bu sezon rahat bir nefes almış olacak. Alınan bu karar üreticilerimize hayırlı olsun. TMO’nun piyasa sokulması yönünde alınan karar çok önemli. Çünkü ilk defa fındık hasadı öncesi devletin bir alım kararı oldu. Geçen sene TMO geç piyasaya girmiş ve bazı tartışmalar yaşanmıştı. Bu sezon benzer bir durumla karşılaşmayacağız.
- Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: Fındık fiyatının erken açıklanmış olması ve devletin piyasaya müdahale etme kararını almış olmasını üretici kesimi adına olumlu buluyorum
- Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: Belki de üreticiler uzun yıllar sonra ilk kez fındık hasadına kafasında soru işareti olmadan başlayacak.
- Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu: Fındık taban fiyatının belirlenmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, bölge milletvekillerimize ve fındık ürünü ile bağlantılı tüm kesimlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
- Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç: Üreticilerimiz adına açıklanan bu fiyatın son derece olumlu olduğunu düşünüyorum.
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