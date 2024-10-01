Fintech girişimcileri için VK Boost Girişim Hızlandırma Programı'na son başvuru tarihi yaklaşıyor

Kuluçka Merkezi Odaklı Kurumsal İş Birlikleri kapsamında ele alınan VKBoost ile finansal teknoloji (Fintech) alanında yenilikçi fikirleri olan girişimciler için fırsat sunan program, ön kuluçka aşamasındaki projelere değer katmayı hedefliyor. Fintech girişimcilerine 9 ay boyunca sağlanacak yoğun destekle, girişimlerin hızla gelişmesi ve sektörde önemli bir yer edinmesi amaçlanıyor.

Vakıf Katılım ve Teknopark İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen VK Boost Girişim Hızlandırma Programı için başvurular tüm hızıyla devam ederken son başvuru tarihi de yaklaşıyor. 18 Ekim Cuma gününe kadar VKBoost linki üzerinden başvuruların yapılabileceği program kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar ile kurumların karşılıklı bilgi, deneyim, alt yapı ve imkanlarından yararlanmaları, kuluçka hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha verimli yönetilmesi sağlanacak.

Program sonunda gerçekleşecek demoday'de girişimciler, jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen ilk üç girişimci ödüllendirilecek. Bu kapsamda; birinci 80.000 TL, ikinci 60.000 TL, üçüncü 50.000 TL ödül almaya hak kazanacak.

Başvuru linki: www.cubeincubation.com/programlarimiz/vk-boost