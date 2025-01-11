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Ekonomi

Fırsatçı fırsatı kaçırmadı! Bir günde 500 bin TL zam yaptılar

Sosyal konut projesinin adı bile fırsatçıları harekete geçirmeye yetti. Emlak sitelerinde bazı daire fiyatları bir günde 500 bin TL artırıldı.

Akşam Gazetesi11 Ocak 2025 Cumartesi 08:31 - Güncelleme:
Fırsatçı fırsatı kaçırmadı! Bir günde 500 bin TL zam yaptılar
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İlk evini alacaklar veya dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak düşük faizli konut kredisi için açıklamalar gelmesiyle fırsatçılar hemen harekete geçti. Projeyle ilgili net açıklama olmamasına rağmen, konut fiyatları yukarı yönlü harekete geçmeye başladı.

AÇIKLAMASI YETTİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, hatta emlak sitelerinde bazı daire fiyatlarının bir günde 500 bin lira birden arttığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal konut projelerinin hayata geçeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı programda ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi verileceğini ve 2025 yılı içerisinde 250 bin sosyal konutun yapılacağını belirterek "Bütçe desteği ve uygun finansman seçenekleriyle konut alımını kolaylaştıracağız" açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 'ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz' dedi.

Sosyal konut projelerine dair bu açıklamalar fırsatçıları harekete geçirdi. Bazı emlak sitelerindeki evlerin fiyatlarına bir gecede 'zam' yapıldı. Bazı evlerde bu fiyat artışının 500 bin TL'ye kadar ulaştığı da dikkat çekti.

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