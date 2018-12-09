Fırsatçı zamlarına karşı denetimlere devam

Haksız fiyat artışlarına ilişkin çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Pekcan yapılan zamların ilk furyada çok fazla olduğunu ancak denetimlerle azaldığını belirtti. Haksız fiyat artışlarına ilişkin kendilerinin kapıda ceza kesmediklerini vurgulayan Pekcan, “Öncelikle tespit ediyoruz ve tespit edilen haksız fiyat artışlarıyla ilgili firmalardan savunma istiyoruz. Fiyat artışlarını bir sebebe dayandıramayanlardan savunma istiyoruz” dedi. Bakan Pekcan “Bu kapsamda 81 ilde ticaret il müdürlüklerimiz aracılığıyla 6 bin 611 firmanın toplam 86 bin 282 ürünü denetlendi, 132 üretici firmadan bu yönde yazılı savunma talep edildi. Tabii aynı zamanda fiyat etiketlerinde tutarsızlıklar görülebiliyor. Fiyat etiketleriyle ilgili de cezalarımız oluyor” diye konuştu.

Mobil uygulama ile 4 bin 500 şikayet

Vatandaşın denetim mekanizmasına dahil olduğuna dikkati çeken Pekcan ‘Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması’nı yaklaşık 38 bin 950 kişinin indirdiğini bildirdi. Uygulama üzerinden bugüne kadar toplam 4 bin 500 başvuru aldıklarını aktaran Pekcan, Alo 175’e ise 57 bin 701 başvuru yapıldığını söyledi.