Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesi beyaz et fiyatlarında gözlenen yüzde 15 civarındaki artış nedeniyle tavuk eti ihracatını Şubat 2026 itibarıyla durdurmuştu. İç piyasada arzı güçlendirmek ve tüketicinin uygun fiyatlı ürüne erişimini sağlamak amacıyla alınan bu kararla Ramazan boyunca tavuk eti fiyatında istikrar sağlanabilmişti. Fakat bayrama sayılı günler kala peş peşe gelen zamlarla tavuk eti fiyatları tekrar yükselişe geçti.

YAPRAK KANAT UÇTU

Büyük üreticiler önce yüzde 10, iki gün sonra da yüzde 15 zam yaptı. Böylece bayrama girerken tavuk eti fiyatları yüzde 25 zamlanmış oldu. Gelen zamlar en çok da tavuk kanadına yansıdı. Yaprak kanat fiyatları 500 TL'ye kadar yükseldi.

Tavuk üreticisinden kilosu 85-90 TL'ye çıkan bütün tavuğun (karkas) piyasa satış fiyatı 110-140 TL arasında değişiyor. Izgara kanat olarak bilinen bütün kanat ise satış noktalarına ortalama 210-240 TL'den veriliyor. Bütün kanat fiyatları piyasada 400 TL'ye kadar çıkarken aynı ürün yaprak kanat haline getirildiğinde ise fiyatlar 500'TL ye kadar yükseliyor. İhracat kısıtlamasının kalkması ve bayramda oluşacak talebin fiyatlardaki astronomik yükselişte etkili olduğu belirtiliyor. Tüketiciler, bütün tavuğun ortalama yüzde 40 kâr ile satılırken kanadın yüzde 150 kârla satılmasını oluşacak talebi fırsat gören simsarların fırsatçılığı olarak görüyor.

"ZAM GELMİYORDU"

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Ali Güla, gelen zammı 'normal' olarak değerlendirdi. Yakın zamanda tabağa ve poşete zam geldiğini dile getiren Güla, "Her şeye zam geldi. Mazota gelen zam, nakliyeye yansıyınca işverene de yansıdı. Zaten tavuğa bir senedir zam gelmiyordu" dedi.

HEM PAHALI HEM ETİKETSİZ

AKŞAM, piyasadaki tavuk fiyatlarının nabzını tuttu. İstanbul'da kasaplarda yaprak kanadın kilosu 750 ila 800 TL'den satılırken, bütün tavuğun fiyatı ise 250 TL'yi buluyor. Üstelik kasaplarda fiyat etiketi çoğu yerde reyonlara konulmuyor; sadece kilogram bilgisi belirtiliyor. Marketlerde ise ortalama tavuk pirzola 186,00 TL, ızgaralık tava tavuk 385,00 TL, ızgara kanat 285,00 TL, kalça but 160,00 TL, kalçalı but ise 145,00 TL'den satılıyor.

ARTAN TALEP FIRSAT GÖRÜLÜYOR

Yaz mevsimiyle birlikte tavuk kanadına olan talep artıyor. Marketlerde aynı gramajlı 2 farklı marka ürünün arasındaki fiyat 100 TL'yi aşıyor. Güçlü talep nedeniyle kasaplarda ve bazı satış noktalarında tavuk kanadı, ederinin çok üzerinde pazara sunuluyor. Satıcılar ise bu yüksek talebi bir fırsat kapısı olarak görüyor ve fiyatları yükseltiyor. Öte yandan sanal pazaryerlerinde ise çok daha yüksek satış rakamları görülebiliyor. Bazı alışveriş siteleri, tavuk kanadının yarım kilosunu 400 TL'den daha yüksek bir fiyata satıyor.