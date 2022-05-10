Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde vererek, "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın, konut alacak vatandaşlara düşük faizli kredi müjdesinin ardından fırsatçılar, konut fiyatlarına büyük oranda zam yaptı.

Bir saat bile beklemeyen fırsatçılar satışa sundukları konutlarda 200 bin liraya dayanan fiyat artışında bulundu.

Başkan Erdoğan, tam da bu hadiselerin önüne geçmek maksadıyla aynı konuşmasında, fırsatçı ve stokçulara uygulanacak yaptırımların artacağını duyurmuştu.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Bazı ürünlerdeki fiyat artışları ne enerji fiyatları yükselişi, ne döviz kuru ne de enflasyonla izah edilmeyecek seviyelerdedir. Sırf aç gözlülük, fırsatçılık, tamahkarlıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil ahlak meselesidir.

Dengesiz fiyatlamalara karşı mücadele ediyoruz. Denetimleri sıkılaştırdık. Stokçuluk ve fiyatları etkileme ile ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Üretim maliyetlerini dengeleyerek arzı arttırmaya ve fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik hazırlıklar yürütüyoruz." demişti.