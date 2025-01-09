Fırsatçılara göz açtırılmıyor! TCMB: 160,3 milyon TL ceza kesildi

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla yürütülen gözetim ve denetim faaliyetlerinin 2024 yılında da aktif bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Bu dönemde TCMB'nin, 8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşları alanında faaliyet izni, 7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı, 5 kuruluşa pay devir izni verdiği ifade edilerek, 1 faaliyet izninin geçici olarak durdurulduğu, 1 faaliyet izninin ise iptal edildiği kaydedildi.

'280'İN ÜZERİNDE TEKNİK İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Açıklamada ayrıca, "2024 yılında kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda, 6493 sayılı Kanunun 'Düzenleme ve kararlara uymamak' başlıklı 27'nci maddesi uyarınca 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. İzinsiz ödeme hizmeti faaliyeti gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik 280'in üzerinde teknik inceleme gerçekleştirilmiştir. İnceleme sonucunda tespit edilen 6493 sayılı Kanun kapsamındaki suçlarla ilgili olarak Cumhuriyet başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunulmuştur. TCMB tarafından ayrıca, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla, ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili toplam 1224 adet bilgi edinme başvurusu cevaplanmıştır. Tüm bu çalışmalarla, bir yandan sektörün güçlendirilmesi diğer yandan da tüketici haklarının korunması hedeflenmektedir. TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli bir finansal ekosistemde faaliyet göstermesini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası düzenleme ve standartlara uyuma yönelik gözetim ve denetimini kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.