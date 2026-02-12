Son dönemin en gözde ve en çok konuşulan yatırım araçları arasında değerli metaller ilk sırada geliyor. Geçtiğimiz haftalarda sert bir düşüş gösterip yatırımcısını üzse de altın, gümüş hâlâ çekiciliğini koruyor. Rekor üstüne rekor kıran fiziki altın ve gümüşten sonra, piyasadaki yatırım iştahını ranta çevirmek isteyen birçok firma külçe bakır, hatta külçe nikel satışına başladı. Görsel olarak son derece çekici, üzerinde ayar damgası, element simgesi bulunan şık külçe bakır, çoğunlukla internet aracılığıyla pazarlanıyor. Finansal okuryazarlığı düşük, sosyal medyadaki paylaşım ve yatırım tavsiyelerinden etkilenen tüketiciler de külçe bakır alıyor.

YATIRIM DEĞİL, SÜS EŞYASI

İnternette çok sayıda külçe bakır satışı yapan firma bulunurken, 1 kg'lık külçeler yaklaşık 3 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarsa satılıyor. 250 gr'lik külçelerle yapılan satışlarda bakırın kg fiyatı 4 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Hazırlanan külçeler son derece şık, altına görsel olarak oldukça yakın, koleksiyon veya süs eşyası olarak bir çekiciliği olduğu da kesin. Ancak yatırım açısından bir anlamı bulunmuyor. Güncel kg fiyatı 490-580 olan bakırın fiyatı parlatılmış külçe olarak satılınca da değişmiyor. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, yaklaşık 3 bin 500 TL'ye alınan bir kg bakır külçe, piyasa değeri olan 500 TL'ye bile zor alıcı buluyor.

İnternette güzel ambalajlanmış bakır külçelerin fiyatları 3.500'TL'den başlayıp 4 bin TL'ye kadar çıkıyor. Sevgililer Günü için özel bakır külçe tasarımları bile bulmak mümkün.

Külçe bakırı bir yatırım aracı gibi sunan çok sayıda sosyal medya hesabı bulunuyor. Sözde yatırım uzmanları altın, gümüş ve platin gibi yüksek fiyatlı değerli madenlere ulaşmakta zorlananlara bakırı pompalıyor. Sosyal medya sitelerinde bavullara külçe bakır satın alınan çok sayıda paylaşım yapılıyor. Uluslararası piyasalarda işlem gören bir emtia olan bakır, hiç kuşkusuz yatırım değeri olan bir ürün. Ancak piyasa değerinin neredeyse 8-10 katı fiyatla külçe bakır almanın yatırım açısından bir anlamı bulunmuyor. Bakır, nikel, kobalt gibi metallere yatırım yapmak daha çok profesyoneller için uygun. Finansal okuryazarlığı düşük yatırımcıların bu tür metallerden uzak durması gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor.

SATIŞLAR İNTERNETTEN YAPILIYOR

Külçe bakır veya nikel satışlarının çok büyük bir bölümü internet üzerinden yapılıyor. Çok sayıda firma, 1 kg'lık külçe bakır dışında, 250 ve 500 gr'lık külçeler de satıyor. Satışlarda çoğunlukla gönderim için ücret alınmazken, birçok firma taksitli satış bile uyguluyor. Sertifikalı, üzerinde ayar derecesinin olduğu külçeleri çok bilinen online alışveriş sitelerinin tümünde bulmak mümkün. Hatta online satış sitelerinde Sevgililer Günü için hazırlanan bakır külçe satış ilanları da bulunuyor. Külçe bakır ve nikel üretimi, satışları daha çok metal işleme şirketleri tarafından yapılıyor. Piyasada bazı kuyumcuların da alım satım yaptığı belirtilse de bunların sayısısın fazla olmadığı, işini gerçekten ciddi yapan bir firmanın bu tür satışlardan uzak durduğu biliniyor.