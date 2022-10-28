Fırsatçılara kötü haber: 'Efsane Cuma'ya '3 al 2 öde' yasağı

Kasım ayında başlayan "Efsane Cuma" indirimleri için geri sayım başlarken Ticaret Bakanlığı da düzenlenen kampanyalarda tüketicilerin mağdur olmaması için harekete geçti. Bakanlık hazırladığı kılavuzda, indirimlerde uyulması gereken hususlar belirlendi. Buna göre, indirim sürecinde her bir ürünün "30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı" veya "bir önceki fiyatı" da tüketicilerle paylaşılacak.

KOŞULLU SATIŞ YOK

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, İndirimli satışlarda kapsamı belirten ifadelere okunabilir şekilde yer verilecek. İndirim mağazadaki veya bir kategorideki ürünler için geçerli olmadıkça "tümü" veya "her şey" gibi ifadeler kullanılmayacak. "3 al 2 öde", "1 alana 1 bedava" veya "2. ürüne yüzde 20 indirim" gibi koşullu satışlar, indirim kapsamında değerlendirilmeyecek.

TAKSİT TUTARINI GÖRÜN

İndirim kartları ve kuponlar gibi uygulamalar da indirimli satış olarak kabul edilmeyecek. Kılavuzla, taksitli satış reklamlarında, toplam fiyat, taksit sayısı ve taksit tutarının birlikte gösterilmesi zorunlu kılındı. Yurt dışı paket tur ve eğitim programlarının satış fiyatları da Türk Lirası cinsinden belirtilecek. Bu arada bakanlık "Efsane Cuma", "Şahane Cuma" gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik geçen yıl 20 dosyayı karara bağlamış ve 3.7 milyon lira idari para cezası kesmişti.

'YALNIZCA' VE 'SADECE' İFADESİ KULLANILMAYACAK

Özellikle çocukları hedef alan kampanyalarda o malın fiyatının düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, "yalnızca" veya "sadece" gibi ifadeler kullanılmayacak. Çocuklar, internette gördükleri bir şeyi almak için ebeveynlerini ikna etmeye teşvik edilmeyecek. Yaşlılar ve engellilere yönelik reklamlara özen gösterilecek.

23 KASIM'DA BAŞLIYOR

Dünya genelinde 'Black Friday' olarak bilinen indirimli alışveriş günleri, Türkiye'de ise 'Efsane cuma indirimleri', 'Muhteşem cuma' gibi çeşitli isimlerle anılıyor. Alışveriş günlerinin uzunluğu firmalara göre değişkenlik gösterse de genel olarak Efsane Cuma 23-26 Kasım tarihleri arasını kapsıyor.