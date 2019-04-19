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Fırsatçılara kötü haber: Gıda fiyatları Ramazan ayında düşüşe geçecek

Başkan Erdoğan’la görüşen Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı’nın üyesi Bendevi Palandöken, “Gıda fiyatlarının mayısta başlayacak Ramazan’la birlikte gerilediğini göreceğiz” dedi.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, spekülatörlerden kaynaklanan gıda fiyatlarındaki artışı düşürmekte kararlı olduğunu, alınan önlemlerin mayıs ayında başlayacak Ramazan’la birlikte piyasalara yansıyacağını söyledi. Başkan Erdoğan’ın önceki gün bir araya geldiği Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı’nın üyesi olan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Külliyesi’de gerçekleşen kabulde ele alınan konular hakkında bilgi verdi. 
 
NELER KONUŞULDU?
 
Akşam'ın haberine göre, gazetecileri açıklama yapan Palandöken, yaklaşık iki saat süren görüşmede gıda fiyatları, parakende yasası, kıdem tazminatı fonu, 3600 ek gösterge ve Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecine ilişkin başlıkların gündeme geldiğini ifade etti. Başkan Erdoğan’ın, başta sebze ve meyve olmak üzere fırsatçılardan kaynaklanan gıda fiyatlarındaki artışla mücadele konusundaki kararlılığının altını çizen Palandöken, şöyle konuştu: “Toplantının ana maddeleri arasında fiyat istikrarı ve piyasaların dengelenmesi de yer aldı. Erdoğan, özellikle gıda ürünlerinde fırsatçılardan kaynaklanan fiyat artışlarıyla mücadele kararlılığını dile getirdi. Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini, vatadaşın ucuz ve güvenilir gıdaya kavuşacağını vurguladı. Üreticiyi değerinin altında ürün satmaya mecbur eden sistemi değiştirecek önlemleri bizimle paylaştı.”
 

FIRSATÇILARIN OYUNU BOZULACAK

 
Palandöken, şöyle konuştu: “Fiyatların gerilediğini izleyeceğimiz bir mevsim yaşanacak. Bu sene maalesef seraların bir bölümü sel altında kaldı. Tabii bu arada fırsatçıların da önünün kesilmesi için tanzim satış devreye girdi ama piyasa istenilen ölçekte rahat edemedi. Fırsatçıların oyunları önlemler ve çıkarılacak yeni yasal düzenlemelerle engellenecek.”
 

HAL YASASI YAKINDA TBMM’YE GİDİYOR

 
Görüşmede Hal Yasası ve Parakende Yasası’nın da konuşulduğunu belirten Palandöken, şöyle devam etti: “Erdoğan, son rötuşları yapılan düzenlemelerin önümüzdeki hafta açılacak olan TBMM’ye en kısa sürede sunulacağını, bu konuda ilgili bakanlıklara talimat verdiğini söyledi.”  

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