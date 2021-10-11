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Ekonomi

Fırsatçılığın böylesi! 17 dolarlık ilaca 712 dolar fiyat çıkardılar

Amerikan ilaç şirketi Merck, üretim maliyeti 17 dolar olan ve Covid-19 tedavisinde etkili olduğu belirtilen haplar için, ABD hükümetine 712 dolar talep ediyor. Dünya pandemiyle savaşırken birilerinin sürekli bunu fırsata çevirme çabaları ise, dünyanın her yerinde tepkilere neden oluyor.

star.com.tr11 Ekim 2021 Pazartesi 09:46 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 09:51
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Amerikan merkezli ilaç şirketi Merck'in, 'Covid-19 hastaları üzerinde yaptığı klinik çalışmalarda hastaneye yatış veya ölüm riskini yaklaşık %50 azalttığını' iddia ettiği 'molnupiravir' ilacı için talep ettiği ücret dudak uçuklattı.

Firmanın, beş günlük tedavi için üretim maliyeti 17,74 dolar olan ilaç için, ABD hükümetinden 712 dolar talep edeceği belirtiliyor.

ABD hükümeti Merck'e, şirketin 'tedavide başarılı' dediği ilaç olan molnupiravir'in geliştirilmesi için yaklaşık 29 milyon dolar vermişti. Buna rağmen Merck, federal hükümete ilacı üretmek için 712 dolar talep ediyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Küresel Erişim Kampanyası'ndan Leena Menghaney Rus basınına yaptığı açıklamada, 'Pandemiden çıkar sağlamak, ilaç şirketlerinin kaçınması gereken bir şeydir. Tedavi başına 15 ila 20 dolar arasında değişen jenerik fiyata bakarsanız, 700 dolarlık fiyat kesinlikle çok çirkin.' dedi.

Ayrıca ilaç, Merck'in fikri mülkiyetinde ve diğer şirketler tarafından yasal olarak kopyalanamaz. Aynı şekilde, Pfizer'in yakında çıkacak olan Covid-19 hapı da kendi fikri mülkiyetinde olacak. Pfizer'in sunduğu ürün, koronavirüsün vücutta üremesini durduran bir 'proteaz inhibitörü' işlevi görüyor. Diğer bir proteaz inhibitörü, bazı çalışmaların Covid-19'a benzer şekilde etki gösterdiğini gösteren düşük maliyetli jenerik 'ivermektin'dir.

Amerika Birleşik Devletleri, Merck ve Pfizer tarafından yapılan araştırmaları finanse etmiş olsa da, TRIPS Feragatnamesini desteklemektedir.

star.com.tr

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