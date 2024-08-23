İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2024 Cuma / 18 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9905
  • EURO
    38,0986
  • ALTIN
    2743.49
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fitch: İşsizlik oranları son aylarda birçok büyük gelişmiş ekonomide arttı
Ekonomi

Fitch: İşsizlik oranları son aylarda birçok büyük gelişmiş ekonomide arttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, işsizlik oranlarının son 6 ayda birçok büyük gelişmiş ekonomide tırmandığını bildirdi.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 21:40 - Güncelleme:
Fitch: İşsizlik oranları son aylarda birçok büyük gelişmiş ekonomide arttı
ABONE OL

Fitch'ten yapılan açıklamada, işsizlik oranları tarihsel standartlara göre düşük kalmaya devam etse de iş gücü piyasası koşullarının gevşemesinin ücret enflasyonundan biraz baskıyı almaya başladığı kaydedildi.

Bu durumun, gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarının faiz indirimlerini haklı çıkarmalarına yardımcı olduğu anlatılan açıklamada, işsizlik oranlarının ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya ve İsviçre'de arttığına işaret edildi.

ÜLKELER TEK TEK SIRALANDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'de bir yıl önce yüzde 3,5 seviyesindeki işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 4,3'e yükseldi. İngiltere'de Kasım 2023'te yüzde 3,8 olan işsizlik oranı mayısta yüzde 4,2'ye çıktı. Kanada'da Ocak 2023'te yüzde 5 olan oran Temmuz 2024'te yüzde 6,4 oldu. Almanya'da Mayıs 2023'te yüzde 2,9 olan oran Haziran 2024'te yüzde 3,4'e yükseldi. Avustralya'da Haziran 2023'te yüzde 3,5 seviyesindeki işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 4,2'ye çıktı. İsviçre'de Haziran 2023'te yüzde 2 olan işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 2,5 oldu."

Fed faiz indirimine mi gidiyor?

Avrupa, İngiltere, İsviçre ve Kanada merkez bankalarının son 2-3 ayda politika faizlerini düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili getirisinin de ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın gelecekte faiz oranlarını düşüreceği beklentisiyle düştüğü belirtildi.

BoE Başkanı'ndan enflasyon mesajı: Zafer için henüz erken

Açıklamada, buna karşın politika faizini, Japonya Merkez Bankasının yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığından yüzde 0,25'e yükselttiği, Rusya Merkez Bankasının da hızlanan enflasyon karşısında 200 baz puan artışla yüzde 18'e çıkardığı anımsatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.