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Ekonomi

Fitch Ratings: Koronavirüs Çin'in en çok elektronik sektörünü etkiliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde en çok aksamanın elektronik sektöründe görülmesinin beklendiğini bildirdi.

AA28 Şubat 2020 Cuma16:17 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:17

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Çin’de ortaya çıka koronavirüs salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinde aksamalara ilişkin en büyük risk bilgisayar ve elektronik parçalara yönelik.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada elektronik ve bilgisayar parçalarının Çin ara mallar ve ihracat toplamında en yüksek paya sahip olduğu, Çin’de bazı üretim tesislerinin kapanmış olmasının küresel ölçekte üretim seviyesini olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada Çin’deki gelişmelerin sadece iç talebi olumsuz etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda küresel tedarik zincirini de olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Fitch Ratings açıklamasında, Çin’in 2015 yılında toplam 386 milyar dolar seviyesinde elektronik ürün, bilgisayar, cep telefonu, beyaz eşya ihracatı yaptığı belirtildi.

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