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Ekonomi

Fitch Ratings'ten koronavirüs salgınının küresel doğal gaz piyasasını baskılayabileceği uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınının, küresel doğal gaz piyasasını bu yıl baskılayabileceği uyarısında bulundu.

AA12.02.2020  10:31 - Güncelleme: 12.02.2020  10:31

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Çin'in daha az sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etmeye başladığına dikkat çekilirken, bu nedenle Avrupa ve Asya gaz piyasalarının "sert biçimde baskılanabileceği" belirtildi.

Çin'deki bazı enerji ithalatçıların LNG sözleşmelerini mücbir sebepler nedeniyle iptal ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Çinli şirketlerin deniz yoluyla yaptıkları LNG ithalatlarını bu ay yüzde 70 oranında iptal edebileceği uyarısında bulunuldu.

Son yıllarda küresel gaz piyasasının büyümesinde en büyük etkenin Çin olduğu vurgulanan açıklamada, 2018'de küresel gaz ithalatının yüzde 17'sinin Çin'den geldiğinin, 2016-2018 döneminde ise küresel gaz talebindeki büyümenin yüzde 50'sinin Çin kaynaklı olduğunun altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, Avustralya, Rusya ve ABD'de artan yeni LNG üretim kapasiteleri nedeniyle küresel gaz piyasasında arz fazlası oluştuğu ve geçen yıl ortalama spot gaz fiyatlarının bir önceki yıla göre yarı yarıya düştüğü kaydedildi.

Çin, ABD ve Rusya'nın ardından dünyanın en büyük üçüncü doğal gaz tüketicisi konumunda bulunuyor.

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