İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9686
  • EURO
    35,3551
  • ALTIN
    2468.52
  • BIST100
    10732.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fitch, Türk bankalarının görünümünü güncelledi: İyileşiyor
Ekonomi

Fitch, Türk bankalarının görünümünü güncelledi: İyileşiyor

Fitch Ratings, azalan dış finansman baskıları ve düşen makro riskleri gerekçe göstererek Türk bankacılık sektörünün görünümünü güncelleyerek 'nötr'den 'iyileşiyor'a çevirdi.

AA25 Haziran 2024 Salı 14:43 - Güncelleme:
Fitch, Türk bankalarının görünümünü güncelledi: İyileşiyor
ABONE OL

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından daha geleneksel makroekonomik politikalar benimsediği belirtildi.

BANKALARIN GÖRÜNÜMÜ GÜNCELLENDİ

Bu politikaların ardından azalan dış finansman baskılarıyla makro ve finansal istikrar riskleri nedeniyle Türk bankacılık sektörünün görünümünün 'nötr'den 'iyileşiyor'a revize edildiği aktarılan açıklamada, Türkiye'nin politika çerçevesine yönelik artan yatırımcı güveninin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde iyileşmeye, daha düşük dolarizasyona ve bankaların dış finansmana daha iyi erişimine yol açtığı ifade edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada ayrıca, "Sektörün döviz likit varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan bankaların TCMB ile yaptıkları döviz swapları önemli ölçüde azaldı, bu faktörlerin finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi bekleniyor" denildi.

YATIRIMCILARIN SEKTÖRE OLAN GÜVENİ KAZANILDI

Türk bankalarının borç ihracında son dönemde görülen artışın, dış finansman baskılarını azalttığı ve uluslararası yatırımcıların sektöre olan güvenini yeniden kazandığına işaret ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin ekononimide politika değişikliğinden bu yana bankaların risk primlerinin azaldığı ve dış piyasalara erişimlerin önemli ölçüde iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün karlılığın geçen yıl yüksek olduğu, bu yıl karlılıkta azalma görülebileceği ama sektörün sermaye yapısının yeterli olduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.