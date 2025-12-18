İSTANBUL 13°C / 5°C
  Ekonomi
  Fitch, Türkiye'nin 2026 kredi notu için takvimi belirledi
Ekonomi

Fitch, Türkiye'nin 2026 kredi notu için takvimi belirledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için 2026 yılına ilişkin kredi notu değerlendirme tarihlerini 23 Ocak ve 17 Temmuz olarak duyurdu.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 14:54
Fitch, Türkiye'nin 2026 kredi notu için takvimi belirledi
ABONE OL

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için 2026 kredi notu değerlendirme takvimini 23 Ocak ve 17 Temmuz olarak açıkladı.

Kurumun 2026'ya yönelik küresel kredi notu değerlendirme takvimi kapsamında, Türkiye ekonomisine ilişkin ilk kredi notu değerlendirmesinin 23 Ocak 2026'da yapılması kararlaştırıldı.

Fitch'in Türkiye için yılın ikinci değerlendirme tarihi ise 17 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 26 Temmuz'da "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti.

