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Ekonomi

Fitch: Çin'de büyümenin bu yıl yüzde 2'nin altına inerek dip yapmasını bekliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in koronvirüse karşı verdiği politika tepkisinin çoğunun hala beklemede olduğu belirtti. Kurumdan yapılan çıklamada, 'Ülkede geçen yıl yüzde 6,1 olan büyümenin 2020'nin tamamında yüzde 2'nin altına inerek dip yapmasını bekliyoruz' denildi.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 10:32 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 10:32
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Fitch Ratings'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin hükümetinin koronavirüs salgınına tepkisinin başlangıçta sıkı kamu sağlığı ve sosyal mesafe önlemleri yönünde oluştuğu, ekonomik teşviklerin ise şimdiye kadar nispeten sınırlı olduğu ifade edildi.

Ulusal Halk Kongresi'nin 18-19 Nisan'da yapılmasının planlandığına işaret edilen açıklamada, "Kongre'de yetkililerin planladığı ekonomik politika yanıtının büyüklüğü ve şekli hakkında daha fazla açıklık sağlanmalı. Bu Çin'e ilişkin gelecek kredi notu değerlendirmemizde önemli olacaktır." denildi.

Açıklamada, Çin'in koronvirüse karşı verdiği politika tepkisinin çoğunun hala beklemede olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Çin'de ekonomi kademeli toparlanıyor ancak biz aktivitenin yılın ilk yarısı boyunca zayıf seyretmesini bekliyoruz. Ülkede geçen yıl yüzde 6,1 olan büyümenin 2020'nin tamamında yüzde 2'nin altına inerek dip yapmasını bekliyoruz. Tahminlerimiz, dış talepteki zayıflamanın devam etmesi ve koronavirüsün daha fazla yıkıcı etkiye sahip olması gibi olasılıkları da içeren belirsizliklere bağlıdır. Öte yandan Çin'de bütçe açığının milli gelire oranının geçen yıl bulunduğu yüzde 5,8 seviyesinden yüzde 8'e yükselmesini bekliyoruz."

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