İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3488
  • EURO
    36,6393
  • ALTIN
    3010.04
  • BIST100
    9972.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Fitch'ten ABD'yi endişelendiren uyarı! Önemli maliye politikası zorluklarıyla karşı karşıyalar
Ekonomi

Fitch'ten ABD'yi endişelendiren uyarı! Önemli maliye politikası zorluklarıyla karşı karşıyalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin bu yıl borç limiti, bütçe ödenekleri ve vergi indirimleri gibi konularla ilgili önemli maliye politikası zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

AA7 Ocak 2025 Salı 21:33 - Güncelleme:
Fitch'ten ABD'yi endişelendiren uyarı! Önemli maliye politikası zorluklarıyla karşı karşıyalar
ABONE OL

Fitch'den yapılan açıklamada, ABD'nin 2025'te birçok mali politika zorluklarıyla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin bu yıl borç limiti, ödenekler ve vergi indirimleriyle ilgili önemli mali politika zorluklarıyla karşı karşıya olduğu ve bu zorlukların halihazırda büyük açıklar ve artan borç yükü ortamında ortaya çıktığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Federal hükümetin bütçe sürecinde uzun süredir devam eden zayıflıklar ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki kısıtlı çoğunluğu nedeniyle bunların hızla çözülmesinin pek olası olmadığına inanıldığı vurgulandı.

Borç limitini askıya alan son düzenlemenin süresinin bu yılın başında sona erdiği anımsatılan açıklamada, 36,1 trilyon dolarlık yeni borç limitinin 14-23 Ocak tarihleri arasında bağlayıcı hale geleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

2025'İN SONUNDA SONA ERECEĞİ BELİRTİLDİ

Açıklamada, aralık ayında yürürlüğe giren geçici bütçe tasarısının hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlayacağı, ayrıca 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin de 2025'in sonunda sona ereceği belirtildi.

Önceki olaylara dayanarak borç limitinin artırılacağının veya yeniden askıya alınacağının varsayıldığı kaydedilen açıklamada, ancak borç limitinin artırılması veya askıya alınmasına yönelik tartışmaların 2025'in başlarında çözülmesinin beklenmediği çünkü Kongre'deki harcama politikalarıyla ilgili önemli görüş ayrılıklarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Noel öncesi hükümetin kapanmasının son anda önüne geçildiği anımsatılarak, söz konusu sürecin ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın müdahalesi nedeniyle oldukça tartışmalı geçtiği belirtildi.

Geçici bütçe ile ilgili geçen ay yaşananların Kongre içinde ve Kongre ile Başkan arasında mali önlemler üzerinde anlaşmaya varma konusunda olası engeller olduğunu ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, özellikle harcama konularında süregelen politika anlaşmazlıkları ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki kısıtlı çoğunluğu nedeniyle hükümet kapanmasını önlemek için yeni bir geçici bütçeye ihtiyaç duyulabileceği kaydedildi.

Açıklamada, 2025 ve 2026 yıllarında bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 7,5'ini aşacağının tahmin edildiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.