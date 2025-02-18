Fitch'ten dikkat çeken ABD yönetimi uyarısı: Belirsizliği artırıyor

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin geçen hafta açıklanan politikaya göre ticaret ortaklarıyla ilişkilerini değerlendirirken, karşılıklı tarife oranlarının yanı sıra katma değer vergileri (KDV), sübvansiyonlar ve külfetli düzenlemeler gibi tarife dışı engeller ile döviz kurları ve ücret baskısı dahil bir dizi başka faktörü de değerlendireceği anımsatıldı.

ABD yetkililerinin her bir ticaret ortağıyla karşılıklı ilişkilerin sürdürülmesi için başkana çözüm önerileri sunacağına işaret edilen açıklamada, yetkililerin değerlendirmelerin 1 Nisan'a kadar tamamlanabileceğini ve böylece takip eden ticari eylemlerin önünün açılacağını belirttiği aktarıldı.

Açıklamada özellikle KDV'nin dahil edilmesiyle, değerlendirilen faktörlerin genişliğinin ABD'nin bazı ikili ticaret ortakları için daha önce varsayılandan çok daha büyük tarife artışları düşündüğü anlamına gelebileceği belirtildi.

ABD'li ihracatçıların halihazırda yüksek tarifelerle karşı karşıya olduğu ve ABD ile ticaret fazlasının büyük olduğu Hindistan gibi bazı gelişmekte olan piyasaların, ülkenin ticari ilişkilerde karşılıklı bir yaklaşım izlemesi halinde özellikle etkilenebileceği vurgulanan açıklamada, "Gelişmekte olan piyasalar ile ABD arasındaki tarife oranları farkı, gelişmiş piyasalara kıyasla daha geniş olma eğilimindedir. Ancak Avrupa'daki birçok gelişmiş pazarda KDV oranları yüksek ve bu durum, ABD-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin yanı sıra bu pazarları potansiyel olarak bu yönde savunmasız bırakmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

DAHA YÜKSEK GÜMRÜK VERGİLERİNİN KÜRESEL BÜYÜME ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURACAĞI UYARISI

Açıklamada, ABD'nin agresif ticaret politikası yaklaşımının, yakında gözden geçirilecek veya süresi dolacak olan ticaret anlaşmaları için ek zorluklar doğurabileceğine işaret edildi.

Fitch'in Aralık 2024 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda ABD'nin efektif tarife oranının yüzde 2,3'ten yüzde 8'in hemen altına artışı öngördüğü ancak bu oranda önemli bir sıçrama riskinin arttığına değinilen açıklamada, daha yüksek gümrük vergilerinin küresel büyüme üzerinde baskı oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD ticaret politikası etrafındaki belirsizlikle bağlantılı olarak ABD talebine önemli ölçüde doğrudan maruz kalan ülkeler için kredi risklerinin görüldüğü belirtilerek, küresel talebe maruz kalan ülkeler için de dolaylı risklerin görülmeye devam ettiği kaydedildi.

Tarife oranlarındaki artışın ne kadar yüksek ve ne kadar geniş olacağı konusunda büyük ölçüde belirsizlik olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD halihazırda bireysel ticaret ortaklarıyla müzakere etmeye istekli olduğunu gösterdi. Bununla birlikte farklı ülkelere farklı tarife oranlarının uygulanması, evrensel bir tarifeye kıyasla ticaret sapması riskini artıracaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.